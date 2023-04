The New Boy: Μια πρώτη ματιά στη νέα ταινία με την Cate Blanchett

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης Warwick Thornton πρόκειται να παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «The New Boy», στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Cate Blanchett σε πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον πρωτοεμφανιζόμενο Baykali Ganambarr Reid. Η ταινία θα προβληθεί στο τμήμα Un Certain Regard του φεστιβάλ, σηματοδοτώντας τη δεύτερη εμφάνιση του Thornton στις Κάννες μετά το βραβευμένο ντεμπούτο του με το «Samson & Delilah» το 2009.

Το φιλμ διαδραματίζεται στην Αυστραλία του 1940 και είναι μια ιστορία για ένα εννιάχρονο ορφανό αγόρι Αβορίγινας που φτάνει σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι που διευθύνει μια επαναστατική καλόγρια, την οποία υποδύεται η Blanchett. Η παρουσία του αγοριού διαταράσσει την ευαίσθητη ισορροπία της κοινότητας, οδηγώντας σε έναν πνευματικό αγώνα και σε μια μάχη για την επιβίωση.

‘The New Boy’: First Look At Cate Blanchett In Cannes Religious Drama From Warwick Thornton https://t.co/6gwRcJZboG