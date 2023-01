Cate Blanchett: Ηθοποιός από… «χρυσάφι» - Διαβάστε ποια είναι η περιουσία της και πόσα κερδίζει για κάθε ταινία της

Η ηθοποιός είναι και πάλι υποψήφια για Όσκαρ, για την ερμηνεία της στην ταινία «Tár»

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι Αυστραλή ηθοποιός της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και του θεάτρου και γεννήθηκε στη Μελβούρνη στις 14 Μαΐου 1969. Ο πατέρας της ήταν Αμερικανός αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και η μητέρα της μεσίτρια, ενώ οι δυο τους συναντήθηκαν όταν το πλοίο του έδεσε για λίγο στην Αυστραλία. Ο πατέρας της θα πεθάνει από καρδιακή προσβολή όταν η ίδια ήταν μόλις 10 ετών.

Η Μπλάνσετ εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, ένα ταξίδι κατά το οποίο ανακάλυψε ότι η υποκριτική ήταν η κλίση της και επέστρεψε στην Αυστραλία για να σπουδάσει στο Εθνικό Ινστιτούτο Δραματικών Τεχνών του Σίδνεϊ, από όπου αποφοίτησε το 1992.

Η καριέρα της Κέιτ Μπλάνσετ στην υποκριτική ξεκίνησε αμέσως μόλις αποφοίτησε το 2002, κυρίως σε θεατρικές παραγωγές στην Αυστραλία, προτού πάρει τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο πέντε χρόνια αργότερα στην ταινία «Paradise Road». Ήταν αυτή η ταινία, που ένα χρόνο αργότερα, θα της έδινε τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Α' στην ταινία «Elizabeth».

All FIVE of Cate Blanchett’s Best Actress Oscar nominations are from her performances in films where she’s played the titular role:



- Elizabeth (1998)

- Elizabeth: The Golden Age (2007)

- Blue Jasmine (2013 Best Actress Winner)

- Carol (2015)

- TÁR (2022)#Oscars2023 #OscarNoms pic.twitter.com/yez8V2VQQb — Rina (@bbblanchett) January 24, 2023

Από εκεί και πέρα έγινε πρωταγωνίστρια σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, όπως «The Talented Mr. Ripley», «The Lord of the Rings», «Babel», «The Aviator», «The Curious Case of Benjamin Button», «Blue Jasmine» κ.ά.

Η περιουσία της ηθοποιού αγγίζει τα 95 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth! Η ίδια συνεχίζει να έχει μια θεαματική καριέρα ως ηθοποιός, ενώ είναι υποψήφια για Όσκαρ για ακόμη μια φορά και συγκεκριμένα για την ταινία «Tár». Το έτος 2007, το περιοδικό «Time» την συμπεριέλαβε στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Μεταξύ του καλοκαιριού του 2017 και του καλοκαιριού του 2018, η Μπλάνσετ φέρεται να ήταν μεταξύ των 10 πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών σε όλο τον κόσμο με απολαβές που ξεπερνούσαν τα 13 εκατ. δολάρια.

time to bring back this video of cate blanchett acknowledging she was the first australian actress to win two oscars.



“don’t you fucking forget it.” pic.twitter.com/0ZW6DvwOBp — dream (@carolsstann) January 24, 2023

Η ηθοποιός συνεχίζει να δίνει τις μάχες της. Είναι φεμινίστρια, υπερασπίζεται τους πρόσφυγες και ανησυχεί για το μέλλον του κινηματογράφου, ανάμεσα στις άδειες αίθουσες, τη μονοτονία του περιεχομένου και το ολιγοπώλιο που βλέπει μετά την άνοδο των οπτικοακουστικών πλατφορμών στον κινηματογράφο.

Πριν από δύο δεκαετίες, ένα προφίλ στους New York Times την όριζε ως εργασιομανή. Ωστόσο, πρόσφατα η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Sunday Project» και είπε ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να εγκαταλείψει τη βιομηχανία του θεάματος μετά την τελευταία της ταινία.

