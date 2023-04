Σας προτείνουμε 16 ταινίες που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα (video)

Στην πραγματικότητα, αμέτρητες κλασικές και ρομαντικές ταινίες έχουν συνδεθεί με την πραγματικότητα, που είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψουμε

Ακριβώς επειδή μια ταινία είναι «βασισμένη σε αληθινή ιστορία» δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ιστορικό δράμα. Για παράδειγμα, ήξερες ότι το Jaws εμπνεύστηκε από πραγματικές επιθέσεις καρχαρία; Ή ότι ο Nicholas Sparks είχε ως βάση για το The Notebook τους συγγενείς του;

Ποιες όμως ταινίες βασίζονται τελικά σε πραγματικά γεγονότα;

The Woman King (2022)

Το The Woman King παρουσιάζει μια ελαφρώς μυθιστορηματική εκδοχή της ιστορίας των Αμαζόνων της Dahomey, ενός στρατιωτικού καθεστώτος αποκλειστικά για γυναίκες που υπήρχε μέχρι τις αρχές του 1900. Η Viola Davis υποδύεται τη Nanisca, έναν άγριο πολεμιστή που εκπαιδεύει μια νέα γενιά μαχητών.

The Notebook (2004)

Το 2004, ο Nicholas Sparks έφερε το Romeo and Juliet 2.0 με την απαγορευμένη ιστορία αγάπης της Allie (Rachel McAdams) και του Noah (Ryan Gosling) στο The Notebook. Από την αξιολάτρευτη συνάντηση τους στο καρναβάλι μέχρι τη σκηνή στη βροχή, δεν μπορούμε παρά να δημιουργούμε ποτάμι από το κλάμα κάθε φορά που βλέπουμε αυτή την ταινία. Και το γεγονός ότι ο Sparks βάσισε την ιστορία στους παππούδες της συζύγου του είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα.

Jaws (1975)

Αν και ο σκηνοθέτης Steven Spielberg πρόσθεσε αρκετά θεατρικά έργα, το Jaws βασίστηκε σε μια σειρά πραγματικών επιθέσεων καρχαρία. Το 1916, τέσσερις παραθαλάσσιοι πέθαναν στην ακτή του Τζέρσεϊ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ένα τεράστιο κυνήγι καρχαρία για να βρει τον ανθρωποφάγο και να προστατεύσει την τουριστική βιομηχανία της πόλης. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία του κινηματογράφου.

50 First Dates (2004)

Όχι, δεν είναι απλώς μια ανόητη ταινία του Adam Sandler. Το 50 First Dates είναι μια πραγματική ιστορία αγάπης ενός κτηνιάτρου (Sandler) που ερωτεύεται μια γυναίκα με καθημερινή απώλεια μνήμης (Drew Barrymore). Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Michelle Philpots, η οποία υπέστη δύο τραύματα στο κεφάλι, το 1985 και το 1990. Όπως και η ταινία, η μνήμη της Philpots επανέρχεται όταν κοιμάται, οπότε ο σύζυγός της πρέπει να της υπενθυμίσει τον γάμο τους, το ατύχημα και την πρόοδό της κάθε πρωί.

Ο Mike and Dave Need Wedding Dates (2016)

Όσο τραβηγμένο κι αν φαίνεται, αυτή η παράξενη «φασαρία» συνέβη στην πραγματικότητα. Αλλά για τους πραγματικούς αδερφούς Stangle, η ιλαρότητα δεν ακολούθησε παρά μόνο αφού όλα έπεσαν. Η ιστορία λέει: Ο Mike (Adam DeVine στην ταινία) και ο Dave Stangle (Zac Efron) αγωνίζονται να βρουν ημερομηνίες για τον γάμο της αδερφής τους – για να αποδείξουν σε όλους ότι έχουν ωριμάσει. Αφού δημοσίευσαν μια διαφήμιση στο Craigslist, τα αγόρια προσκαλούν δύο φαινομενικά υπέροχα κορίτσια (Anna Kendrick και Aubrey Plaza) που αποδεικνύονται πολύ πιο άγρια από ό,τι φαντάζονταν.

Good Will Hunting (1997)

Ο Mat Damon και ο Ben Affleck κέρδισαν το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία τους το 1997, Good Will Hunting. Αλλά ήξερες ότι η ιστορία προήλθε από ένα πραγματικό περιστατικό που αφορούσε τον αδερφό του Damon, Kyle; Όπως αποδείχθηκε, ο Kyle επισκεπτόταν έναν φυσικό στο M.I.T. όταν συνάντησε μια εξίσωση σ’ έναν πίνακα κιμωλίας στο διάδρομο. Χρησιμοποιώντας τις καλλιτεχνικές του ικανότητες, ο αδερφός του star αποφάσισε να ολοκληρώσει την εξίσωση (με εντελώς ψεύτικους αριθμούς) και το αριστούργημα παρέμεινε ανέγγιχτο για μήνες. Έτσι, γεννήθηκε ο Good Will Hunting.

The Shining (1980)

Με τα χρόνια, πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει ανεξήγητη, παραφυσική δραστηριότητα μέσα στο ξενοδοχείο Stanley στο Estes Park του Κολοράντο. Το 1974, ο Stephen King και η σύζυγός του, Tabitha, αποφάσισαν να δουν τι ήταν όλο αυτό και μπήκαν στο δωμάτιο 217. Μετά την παραμονή τους, ο King παραδέχτηκε ότι άκουσε περίεργους θορύβους, είχε εφιάλτες —που δεν έχει ποτέ— και σκέφτηκε την ιδέα για το μυθιστόρημά του το 1977, που έγινε ταινία.

Fever Pitch (2005)

Το αυτοβιογραφικό δοκίμιο του Nick Hornby, “Fever Pitch: A Fan’s Life”, χρησίμευσε ως βάση για αυτή τη διασκεδαστική rom-com, αν και στην πραγματική ζωή, ο Hornby ήταν παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και όχι με το μπέιζμπολ. Ο Jimmy Fallon πρωταγωνιστεί ως Ben Wrightman, ένας σκληροπυρηνικός οπαδός των Red Sox του οποίου η εμμονή με το μπέιζμπολ αρχίζει να απειλεί τη ρομαντική του σχέση με τη Linsday (Drew Barrymore).

Σικάγο (2002)

Οι Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones και Richard Gere λάμπουν σε αυτή τη μουσική μαύρη κωμωδία, η οποία εμπνεύστηκε από το θεατρικό έργο της Maurine Dallas το 1926 που βασίστηκε στην αληθινή ιστορία της Beulah Annan, μιας ύποπτης δολοφόνου. Το Σικάγο, το οποίο ακολουθεί δύο δολοφόνους που περιμένουν τη δίκη τους στη δεκαετία του 1920, κέρδισε έξι βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας. Και αν θέλεις ακόμα περισσότερη ιστορία στο μιούζικαλ, παρακολούθησε το Fosse/Verdon του FX.

The Terminal (2004)

Ο Tom Hanks υποδύεται τον Viktor, έναν Ευρωπαίο που βρίσκεται κολλημένος στο αεροδρόμιο όταν του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του λόγω στρατιωτικού πραξικοπήματος. Αλλά ήξερες ότι η ιστορία βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Ιρανού πρόσφυγα Mehran Karimi Nasseri; Έζησε στο σαλόνι αναχωρήσεων του Terminal One στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle για σχεδόν δύο δεκαετίες και μάλιστα έγραψε μια αυτοβιογραφία για την εμπειρία, που ονομάζεται The Terminal Man.

The Vow (2012)

Η Rachel McAdams και ο Channing Tatum σαγηνεύονται ως Paige και Leo Collins, των οποίων ο ευτυχισμένος γάμος δοκιμάζεται μετά από ένα ατύχημα που αφήνει την Paige με σοβαρή απώλεια μνήμης. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Kim και της Krickitt Carpenter, αν και έχουν αποκαλύψει ότι υπάρχουν περισσότερα στην ιστορία από όσα προτείνει η ταινία. Η Kim είπε: «Η δραματοποίηση στην ταινία ήταν πολύ μεγαλύτερη, αλλά είναι δύσκολο να βάλεις 20 χρόνια προκλήσεων σε 103 λεπτά».

River’s Edge (1986)

Η πλοκή του River’s Edge ακούγεται σαν να βγήκε από το μυαλό ενός συγγραφέα αστυνομικών, αλλά στην πραγματικότητα, ήταν εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Το 1981, το έθνος συγκλονίστηκε όταν άκουσε για τη δολοφονία της 14χρονης Marcy, η οποία δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκε από τον 16χρονο Anthony Jacques Broussard. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μίλησε στους φίλους του για το περιστατικό και στη συνέχεια τους έδειξε το σώμα της. Το πιο τρελό κομμάτι; Δεν ειδοποίησαν τις αρχές για μέρες.

It Could Happen to You (1994)

Το δράμα rom-com είναι εμπνευσμένο από τον αστυνομικό Robert Cunningham και τη σερβιτόρα των Yonkers Phyllis Penzo, που συχνά διασταυρώνονταν στην πιτσαρία Sal, όπου εργαζόταν η Penzo. Μια μοιραία μέρα το 1984, ο Cunnigham ζήτησε από την Penzo να τον βοηθήσει να διαλέξει τους μισούς αριθμούς λαχειοφόρου αγοράς στο δελτίο του, κερδίζοντας το λότο την επόμενη μέρα. Όπως στην ταινία, μοίρασε τα κέρδη του με τη σερβιτόρα, αλλά οι δυο τους δεν είχαν ποτέ ρομαντική σχέση (καθώς ήταν ευτυχισμένοι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους).

Psycho (1960)

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Wisconsin, Ed Gein (γνωστός και ως The Butcher of Plainfield) ήταν η έμπνευση πίσω από τον κεντρικό χαρακτήρα της ταινίας, τον Norman Bates. Αν και ο Gein ήταν διαβόητος για πολλά πράγματα, οι συγγραφείς διοχέτευσαν το ανατριχιαστικό βλέμμα και τις περίεργες εμμονές του για να δημιουργήσουν την εκδοχή του διαβόητου ανταγωνιστή στην οθόνη. (Διασκεδαστικό γεγονός: Ο Gein εμπνεύστηκε επίσης τα γεγονότα του The Texas Chainsaw Massacre.)

Gotta Kick It Up! (2002)

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Meghan Cole, μιας δασκάλας που οδήγησε μια ομάδα χορού μετά το σχολείο στο Nimitz Middle School κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, το Gotta Kick It Up ακολουθεί μια ομάδα έφηβων κοριτσιών που μαθαίνουν πολύτιμα μαθήματα ζωής καθώς πηγαίνουν στα εθνικά πρωταθλήματα.

Kiss & Cry (2016)

Αυτό το συγκινητικό καναδικό δράμα επικεντρώνεται σε μια νεαρή αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ της οποίας τα όνειρα φαίνεται να σταματούν όταν ανακαλύπτει ότι έχει μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου. Βασίζεται στη ζωή της πραγματικής skater Carley Allison, η οποία ήταν ένας τεράστιος υποστηρικτής για όσους έδιναν μάχη με τον καρκίνο.

