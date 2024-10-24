Το «Porcelain War» είναι ένα από τα πιο πολυβραβευμένα και δημοφιλή ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το οποίο πρόσφατα προβλήθηκε και στις Νύχτες Πρεμιέρες στην Αθήνα. Μέχρι τώρα έχει αποσπάσει 30 βραβεία σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Σάντανς.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο καθώς και το Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γούντστοκ στη Νέα Υόρκη ενώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Heartland στην Ινδιανάπολη, κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο Ντοκιμαντέρ, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 20.000 δολαρίων.

Το «Porcelain War», αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού Ουκρανών καλλιτεχνών, του Σλάβα Λεοντίεφ και της Ανγια Στασένκο, που συνεχίζουν να δημιουργούν γλυπτά από πορσελάνη ακόμη και όταν η χώρα τους δέχεται επίθεση από τη Ρωσία. Ενώ το πρωί ο Λεοντίεφ εκπαιδεύει στρατιώτες, στις ελεύθερες ώρες του ασχολείται με την τέχνη του.

Ο ίδιος υπογράφει την σκηνοθεσία μαζί με τον Μπρένταν Μπελόμο, ενώ η εκπληκτική κινηματογράφηση φέρει την υπογραφή του Ουκρανού καλλιτέχνη, Αντρέι Στεφάνοφ.

Σε σενάριο των Μπελόμο, Ανιέλα Σιντόρσκα και Πόλα Ντουπρέ Πέσμεν, η ταινία επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη να αναζητά επίμονα ψήγματα ομορφιάς εν μέσω πολέμου. Ο Λεοντίεφ, στο Φεστιβάλ Σάντανς, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αυτό αγαπώ στην πορσελάνη και αυτό αγαπώ στην Ουκρανία. Μπορείτε να μας σπάσετε, αλλά δεν μπορείτε να μας καταστρέψετε».

Σύμφωνα με το Deadline, αναμένεται να κάνει σύντομα πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα από την Picturehouse το πρώτο τρέιλερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

