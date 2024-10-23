Tom Cruise: Η νέα ταινία του και τα γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Τομ Κρουζ, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και η ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με το Variety θα ξεκινήσουν άμεσα.

Το άτιτλο προς το παρόν έργο των Warner Bros. και Legendary Entertainment, θα είναι το πρώτο αγγλόφωνο του μεξικανού σκηνοθέτη μετά το «The Revenant».

Tom Cruise & Alejandro G. Iñárritu's new movie will begin filming as early as next month in the U.K.



• Starring Riz Ahmed, Sophie Wilde, Sandra Hüller, Jesse Plemons & John Goodman



• Follows the most powerful man in the world who tries to prove he is humanity’s savior before… pic.twitter.com/PLJ1kHMkqi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 22, 2024

Ο ίδιος θα αναλάβει και την παραγωγή σε σενάριο που έγραψε το 2023 μαζί με την Σαμπίνα Μπέρμαν και τους συν-σεναριογράφους του «Birdman» Νίκολας Τζιακομπόνε και Αλεξάντερ Ντινελάρις. Το σενάριο της ταινίας παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο, σύμφωνα με το World of Reel, ακολουθεί έναν ισχυρό άνθρωπο που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει φέρει το χάος».

Στο καστ βρίσκονται, επίσης, οι Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλίμονς, Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Μάικλ Στούλμπαργκ και Σόφι Ουάιλντ. Η νέα παραγωγή σηματοδοτεί την επανασύνδεση του Τομ Κρουζ με τη Warner Bros., μετά από μια δεκαετία από την κυκλοφορία της ταινίας «Edge of Tomorrow».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.