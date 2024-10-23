Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ από την Α24, για την επική ταινία «The Brutalist» σε σκηνοθεσία Μπρέιντι Κόρμπετ. Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Οσκαρ, Έιντριεν Μπρόντι, στον ρόλο ενός ουγγρικής καταγωγής Εβραίου αρχιτέκτονα που μεταναστεύει στις ΗΠΑ το 1947 με τη σύζυγό του Erzsébet, την οποία υποδύεται η Φελίσιτι Τζόουνς.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «οι ζωές τους αλλάζουν ριζικά όταν συναντούν έναν μυστηριώδη και πλούσιο πελάτη, τον βιομήχανο Harrison Lee Van Buren, ο οποίος αναγνωρίζει το ταλέντο του Toth στην κατασκευή. Αλλά η δύναμη και η κληρονομιά έχουν βαρύ κόστος».

Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Νορβηγίδα κινηματογραφίστρια Μόνα Φάστβολντ.

Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Γκάι Πιρς, Τζο Άλγουιν, Ράφι Κάσιντι, Στέισι Μάρτιν, Αλεσάντρο Νίβολα και Έμα Λερντ, μεταξύ άλλων.

Η ταινία διάρκειας 3,5 ωρών έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Σύμφωνα με το Variety, το «The Brutalist» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

