Η ταινία «Sister Death» ήρθε στο Netflix και υπόσχεται… τρόμο

Το Netflix κυκλοφόρησε τη νέα ταινία τρόμου με τίτλο «Sister Death» (Η Αδερφή του Θανάτου), με πρωταγωνίστρια την Aria Bedmar.

Σε σκηνοθεσία Paco Plaza και σενάριο Jorge Guerricaechevarría, η ταινία «Sister Death» υπόσχεται να σε καθηλώσει και να σε κάνει να χάσεις τον ύπνο σου. Έχοντας ήδη σκηνοθετήσει την ισπανική σειρά τρόμου «Rec», ο Paco Plaza επιστρέφει με το prequel «Sister Death».

Στη μεταπολεμική Ισπανία, μια νεαρή μαθητευόμενη με υπερφυσικές δυνάμεις, καταφτάνει σε ένα πρώην μοναστήρι που λειτουργεί πλέον ως σχολείο θηλέων, για να γίνει δασκάλα. Καθώς οι μέρες περνούν, τα αλλόκοτα γεγονότα και οι ολοένα πιο ανατριχιαστικές καταστάσεις που τη βασανίζουν θα την οδηγήσουν να αποκαλύψει τα τρομακτικά ψέματα που απλώνονται πάνω από το μοναστήρι και στοιχειώνουν τους κατοίκους του.

Πηγή: skai.gr

