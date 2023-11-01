Οι 50 ερωτικές ταινίες του Νetflix: Σεξ, έρωτας, δράση, προδοσία...

Για κάποιους, το πορνό και οι αμιγώς ερωτικές ταινίες είναι απαγορευτικά. Κάποιοι τα θεωρούν ανήθικα, ακατάλληλα, κακόγουστα.

Κάποιοι άλλοι τα εξερευνούν χωρίς να το παραδέχονται. Για άλλους αποτελεί την ένοχη απόλαυσή τους.

Η αλήθεια είναι μία: Όλοι μα όλοι έχουμε δει κάπου, κάποτε μια ερωτική σκηνή, μια ταινία, ακόμη κι αν δε το παραδεχόμαστε. Οι ερωτικές ιστορίες έχουν την τάση να μαγνητίζουν, ακόμη και χωρίς να το θέλουμε ή να το επιδιώκουμε.

Δεδομένου, όμως, του ότι πράγματι το φθηνό πορνό είναι συχνά φτωχό και ποιοτικά, καθώς και του ότι ο κινηματογράφος έχει απελευθερωθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα, πλέον μπορείς να βρεις ερωτικές ιστορίες σε κάθε πηγή, με υψηλότερη ποιότητα και σε ταινίες που έχουν πράγματι και μια υπόθεση να σου διηγηθούν. Υπάρχει ερωτισμός, αναμεμειγμένος όμως με δράμα, δράση, κωμωδία, ιστορία και συγκίνηση.

Πολλές από αυτές, μάλιστα, φιλοξενούνται σήμερα στην πλατφόρμα του Netflix, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και έχει αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που βλέπουμε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Αν, λοιπόν, θέλεις να απολαύσεις ερωτικές ιστορίες με πραγματικό ενδιαφέρον, μπορείς να ξεκινήσεις με αυτές που συγκέντρωσε και προτείνει το Cosmopolitan:

Queen Charlotte: A Brigderton Story

Αρραβωνιασμένη, παρά τη θέλησή της, με τον βασιλιά George, η νεαρή Charlotte φτάνει στο Λονδίνο την ημέρα του γάμου της και αντιμετωπίζει την ελεγκτική, πονηρή μητέρα του μονάρχη. Θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή μέχρι την τρίτη σεζόν, για να ανακαλύψεις τον ρομαντισμό και τη μυστηριώδη διάσταση της σειράς σε όλο της το μεγαλείο.

Obsession

Ο William είναι ένας ταλαντούχος χειρουργός που φαινομενικά τα έχει όλα: Καριέρα, μια επιτυχημένη σύζυγο, δύο παιδιά και μια αξιοζήλευτη οικογενειακή περιουσία. Είναι, όμως, πρόθυμος να τα ρισκάρει όλα όταν συναντά την αρραβωνιαστικιά του γιου του, Anna, σε μια κυβερνητική ενημέρωση για την υγεία, και την ερωτεύεται. Η Anna ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο άντρες. Η αλήθεια, όμως, πάντα αποκαλύπτεται τελικά κι έτσι κάποιος θα πληγωθεί. Το Obsession αποτελεί μια εξερεύνηση του πόθου, της προδοσίας και της οικογένειας.

Riverdale

Καθώς περιηγείται στα ταραγμένα νερά του ρομαντισμού, του σχολείου και της οικογένειας, ο Archie και η συμμορία του μπλέκονται σε σκοτεινά μυστήρια του Riverdale. Μεταξύ του ταξιδιού στο χρόνο και του ασύλληπτου διαλόγου, υπάρχει μια πολύ σέξι αίσθηση.

Ginny & Georgia

Η Ginny Miller, μια θυμωμένη 15χρονη, νιώθει συχνά πιο ώριμη από την 30χρονη μητέρα της, την ακαταμάχητη και δυναμική Georgia Miller. Μια σειρά για τη σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης βρίσκει, στη δεύτερη σεζόν, τη μαθήτρια του λυκείου να εξερευνεί τη σεξουαλικότητά της, την ώρα που η μητέρα της πειραματίζεται με τον κόσμο των δονητών.

Lady Chatterley’s Lover

Μια δυστυχισμένη παντρεμένη αριστοκράτισσα ξεκινά μια φρικτή σχέση με τον θηροφύλακα στο εξοχικό κτήμα του συζύγου της. Το ομώνυμο μυθιστόρημα είχε θεωρηθεί τόσο σκανδαλώδες το 1928, οπότε και δημοσιεύθηκε, που οδήγησε τον συγγραφέα D. H. Lawrence στο δικαστήριο, όπου δικάστηκε περί αισχρότητας με βάση τους υπερβολικά αυστηρούς νόμους της εποχής.

Sexify

Με στόχο να δημιουργήσει μια καινοτόμο εφαρμογή σεξ και να κερδίσει σε έναν διαγωνισμό τεχνολογίας, μια σεξουαλικά άπειρη φοιτήτρια και οι φίλοι της πρέπει να εξερευνήσουν τον τρομακτικό κόσμο της οικειότητας.

Young Royals

Ο πρίγκιπας Wilhelm προσαρμόζεται στη ζωή στο νέο του αριστοκρατικό οικοτροφείο, τη Hillerska, αλλά το να ακολουθήσει την καρδιά του αποδεικνύεται πιο δύσκολο από ό,τι αναμενόταν.

The Hookup plan

Η Elsa, μια Παριζιάνα, δεν μπορεί να ξεχάσει τον πρώην της. Η καλύτερή της φίλη προσλαμβάνει κρυφά έναν συνοδό για να τη βοηθήσει να προχωρήσει, αλλά το σχέδιο λειτουργεί πολύ διαφορετικά από το αναμενόμενο… πολύ καλύτερα θα λέγαμε.

After

Μια νεαρή γυναίκα ερωτεύεται έναν άντρα με ένα σκοτεινό μυστικό και οι δυο τους ξεκινούν μια δύσκολη σχέση. Το After βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της συγγραφέα Anna Todd, η οποία βασίστηκε αρχικά για τον χαρακτήρα της στον Harry Styles. Αν σου αρέσουν οι ιστορίες για μυστικά, εραστές, εχθρούς και bad boys με τατουάζ, τότε αυτή είναι μια ιστορία που πρέπει να δεις.

First Kill

Ο έρωτας είναι δύσκολος για τους έφηβους Juliette και Calliope: Ο ένας είναι βαμπίρ, ο άλλος κυνηγός βαμπίρ, ενώ και οι δύο είναι έτοιμοι να κάνουν την πρώτη τους δολοφονία. Η ιστορία είναι βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα της Victoria Schwab.

Tiny Pretty Things

Αυτή η ιστορία διηγείται τον κόσμο μιας ελίτ ακαδημίας μπαλέτου και καταγράφει την άνοδο και την πτώση νεαρών ενηλίκων που ζουν μακριά από τα σπίτια τους, και ο καθένας βρίσκεται στα πρόθυρα του μεγαλείου ή της καταστροφής. Πρόκειται για μια δραματική, υψηλής έντασης εξερεύνηση της νεαρής ενηλικίωσης και των σεξουαλικών αφυπνίσεων.

Bridgerton

Ο πλούτος, ο πόθος και η προδοσία με φόντο την Αγγλία της εποχής του Regency, ιδωμένα μέσα από τα μάτια της ισχυρής οικογένειας Bridgerton. Πρόκειται για την πολυαγαπημένη ιστορική μυθοπλασία, που απορρίπτει την περίεργη φήμη της εποχής του Regency, δείχνοντας μια διαφορετική, αθέατη πλευρά της.

Amar

Η Laura και ο Carlos αγαπιούνται σαν κάθε μέρα να ήταν η τελευταία και ίσως αυτή η ένταση είναι που θα τους διαλύσει ένα χρόνο αργότερα. Αυτό το ισπανόφωνο ρομαντικό δράμα καταγράφει πώς η αγάπη μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι πρώτοι έντονοι μήνες δίνουν τη θέση τους στην πραγματικότητα. Αντέχει ο έρωτας;

Who Would You Take to a Deserted Island?

Τέσσερις φίλοι ζουν σε έναν δικό τους κόσμο για 8 χρόνια, καθώς μοιράζονται ένα διαμέρισμα στη Μαδρίτη. Το τέλος του καλοκαιριού, προμηνύει ότι έρχονται αλλαγές στη ζωή τους. Καθώς μυστικά αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους νύχτας ως συγκάτοικοι, το Who Would You Take to a Deserted Island εξερευνά τη φιλία, τα μυστικά, τις δυσαρέσκειες και φυσικά τη σεξουαλικότητα.

How To Build A Sex Room

Τα ζευγάρια που αναζητούν μια πιο «πιπεράτη» σεξουαλική ζωή προσλαμβάνουν την διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Melanie Rose, για να δημιουργήσουν κομψούς χώρους όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν όποια φαντασίωση επιθυμούν.

Bonding

Μια δυναμική μαθήτρια που ζει στη Νέα Υόρκη και λειτουργεί αρχηγικά, στρατολογεί τον ομοφυλόφιλο κολλητό της από το γυμνάσιο για να γίνει βοηθός της. Βασισμένο στις πραγματικές εμπειρίες του δημιουργού Rightor Doyle, το Bonding είναι μια σκοτεινή κωμωδία με πολλές σέξι στιγμές.

Sex Education

Ένα έφηβο αγόρι με μια μητέρα σεξοθεραπεύτρια συνεργάζεται με έναν συμμαθητή του γυμνασίου για να δημιουργήσει μια υπόγεια κλινική σεξουαλικής θεραπείας στο σχολείο. Το Sex Education είναι μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix και, κατά τη διάρκεια των τριών σεζόν του, έχει καλύψει τα πάντα, από τις ιστορίες LGBTQIA+, την εγκυμοσύνη, την αίσθηση του ανήκειν και κάθε είδος αυνανισμού που μπορεί να φανταστεί κανείς.

You Me Her

Αυτή η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα ερωτικό τρίγωνο που αποτελείται από ένα ερωτευμένο παντρεμένο ζευγάρι, που ζει στα προάστια και ένα τρίτο πρόσωπο και συγκεκριμένα μια γυναίκα. Το You Me Her, που διαφημίζεται ως η «πρώτη πολυρομαντική κωμωδία», ακολουθεί το παντρεμένο ζευγάρι Jack και Emma Trakarsky καθώς πειραματίζονται με έναν πιο «ανοιχτό» γάμο, σε μια προσπάθεια να αναζωπυρώσουν τη σπίθα.

Special

Ένας νεαρός γκέι με εγκεφαλική παράλυση ξεφεύγει από όσα τον φυλακίζουν με την ελπίδα να συνεχίσει επιτέλους τη ζωή που θέλει. Βασισμένο στα απομνημονεύματα του Ryan O’Connell, «I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves», το Special αντιμετωπίζει το σεξ, τη σεξουαλικότητα και την αναπηρία με συμπόνοια, χιούμορ, αλλά και σέξι διάθεση.

Toy Boy

Ένας στρίπερ ξεκινά να αποδείξει την αθωότητά του για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και για το οποίο παρέμεινε άδικα φυλακισμένος για επτά χρόνια. Το Toy Boy είναι ένα αστυνομικό δράμα, που θα σε κρατήσει σε εγρήγορση με περισσότερους από έναν τρόπους… Addicted

Μια γκαλερίστα ρισκάρει να χάσει την οικογένεια και την ακμάζουσα καριέρα της όταν συνάπτει σχέση με έναν ταλαντούχο ζωγράφο και χάνει σιγά σιγά τον έλεγχο της ζωής της. Το Addiction διερευνά θέματα εθισμού και σεξουαλικής βίας.

Below Her Mouth

Μια απροσδόκητη σχέση κλιμακώνεται γρήγορα σε μια συγκλονιστική πραγματικότητα για δύο γυναίκες, των οποίων η παθιασμένη σύνδεση αλλάζει τη ζωή τους για πάντα. Το Below Her Mouth είναι μια ασυνήθιστη ιστορία για την εμφάνιση, την queerness και τις σχέσεις.

Duck Butter

Δύο γυναίκες, δυσαρεστημένες με την ανεντιμότητα που βιώνουν στα ραντεβού και τις σχέσεις τους, αποφασίζουν να κάνουν μια συμφωνία: Να περάσουν 24 ώρες μαζί, ελπίζοντας να βρουν έναν νέο τρόπο για να δημιουργήσουν οικειότητα. Αυτή η ανεξάρτητη ταινία της Alia Shawkat αναπτύσσεται γύρω από την έννοια του ρομαντισμού και του τρόπου με τον οποίο χτίζουμε στενούς δεσμούς.

Gypsy

Η θεραπεύτρια Jean Holloway εμπλέκεται… πέραν του δέοντος στις ζωές των ασθενών της.

My Days of Mercy

Η κόρη ενός θανατοποινίτη ερωτεύεται μια γυναίκα που βρίσκεται στην αντίπαλη πλευρά της πολιτικής υπόθεσης στην οποία έχει εμπλακεί η οικογένειά της. Αυτό το ρομαντικό δράμα αναδεικνύει την ιστορία μιας γυναίκας που επαναστατεί ενάντια στη θανατική ποινή και ταυτόχρονα βιώνει έναν απαγορευμένο έρωτα. Ενώ η ταινία καταπιάνεται με μερικά βαριά θέματα, υπάρχουν επίσης μερικές πολύ σέξι σκηνές μεταξύ της Elliot Page και της Kate Mara.

Sense8

Μια ομάδα ανθρώπων από όλο τον κόσμο συνδέονται ξαφνικά διανοητικά και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν, κυνηγημένοι από εκείνους που τους βλέπουν ως απειλή για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Φτιαγμένο από τους δημιουργούς του The Matrix, το Sense8 είναι μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας για τη δύναμη του μυαλού, τα όρια της σεξουαλικότητας και τη σύνδεση.

Sex/Life

Μια μητέρα δύο παιδιών, που ζει στα προάστια, αναπολεί το παρελθόν της, με τρόπο που θέτει το τακτοποιημένο σε ένα γάμο παρόν της σε μια συνθήκη σύγκρουσης με την ατίθαση νιότη της. Το Sex/Life έκανε το κοινό του Twitter να παραληρεί λόγω των ακραίων σκηνών σεξ που προβάλλει.

Newness

Στο σύγχρονο Λος Άντζελες, δύο millennials που πλοηγούνται σε μια κουλτούρα σύνδεσης που βασίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκινούν μια σχέση που προκαλεί τόσο τα συναισθηματικά, όσο και τα σωματικά τους όρια.

Easy: Spontaneous Combustion

Όταν η μίσθωση του σπιτιού της Chase και της Jo λήγει, η Chase παραδέχεται ότι δε νιώθει έτοιμη να είναι σε μια αφοσιωμένη σχέση. Αλλά ένα διάλειμμα δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Το Easy είναι μια ανθολογία διάφορων ιστοριών για τον σύγχρονο έρωτα και τα ραντεβού, που πραγματεύεται τα δεδομένα φύλου, σεξουαλικότητας, τάξης, φυλής και πολλά άλλα. Το Spontaneous Combustion είναι η ιστορία της πρώτης σεζόν, που εξερευνά την κατάρρευση μιας queer σχέσης.

Dark Desire

Η παντρεμένη Alma περνά ένα μοιραίο Σαββατοκύριακο μακριά από το σπίτι, που πυροδοτεί το πάθος, αλλά καταλήγει σε τραγωδία και την οδηγεί να αμφισβητήσει όσα ξέρει για τους κοντινούς της ανθρώπους. Αυτό το ισπανόφωνο θρίλερ έφτασε να είναι το μη αγγλόφωνο έργο με τις περισσότερες προβολές στο Netflix.

Blue Is The Warmest Colour

Η ζωή της Adèle αλλάζει όταν γνωρίζει την Emma, μια νεαρή γυναίκα με μπλε μαλλιά, η οποία θα της επιτρέψει να ανακαλύψει την ερωτική επιθυμία και να γνωρίσει τον εαυτό της ως μια ενήλικη γυναίκα. Η Adèle μεγαλώνει, εξερευνεί τον εαυτό της, τον χάνει και τελικά τον βρίσκει μέσα από την αγάπη και την απώλεια. Μία από τις πιο διάσημες ταινίες για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες όλων των εποχών κι ένα ξεκάθαρο και σκληρό δράμα ενηλικίωσης.

Easy: Utopia

Αφού ανακάλυψε το Tinder, ένα περίεργο ζευγάρι, η αρχιτέκτονας Lucy και ο προπονητής Tom αναζητούν να κάνουν τρίο, όταν δέχονται πρόταση από μια φίλη τους, την Annie, τη δασκάλα μουσικής από το νηπιαγωγείο του παιδιού τους. Το Easy είναι μια ακόμη ανθολογία πολλών ιστοριών και το κεφάλαιο Utopia ασχολείται με τα σύγχρονα ραντεβού, αλλά και την αναζωπύρωση του πάθους σε έναν γάμο μέσα από σεξουαλικούς πειραματισμούς.

LOVE

Ο Merfy είναι ένας Αμερικανός που ζει στο Παρίσι και συνάπτει μια εξαιρετικά φορτισμένη σεξουαλικά και συναισθηματικά σχέση με την ασταθή Electra. Χωρίς να γνωρίζουν την επίδραση που θα έχει στη σχέση τους, προσκαλούν την όμορφη γειτόνισσα στο κρεβάτι τους. Αυτό το εντυπωσιακό ερωτικό δράμα έγινε γνωστό για τις σκηνές σεξ, που έγιναν χωρίς προσομοίωση.

Nymphomaniac

Μια αυτοδιαγνωσμένη ως νυμφομανής αφηγείται τις ερωτικές της εμπειρίες στον άντρα που τη έσωσε μετά από έναν ξυλοδαρμό. Το ερωτικό θρίλερ του σκηνοθέτη Lars von Trier είναι μια σκληρή εξέταση της σεξουαλικής επιθυμίας των γυναικών υπό το ανδρικό βλέμμα. Ετοιμαστείτε για κάποιες συγκλονιστικές σκηνές.

The Handmaiden

Μια γυναίκα προσλαμβάνεται ως υπηρέτρια σε μια Γιαπωνέζα κληρονόμο, αλλά κρυφά εμπλέκεται σε μια συνωμοσία για να την εξαπατήσουν. Το The Handmaiden είναι μια κορεατική αφήγηση του μυθιστορήματος Fingersmith της Sarah Waters, σε σκηνοθεσία Park Chan-wook. Αυτή η εκδοχή ακολουθεί το ειδύλλιο μεταξύ δύο γυναικών στην Κορέα, υπό την ιαπωνική αποικιακή κυριαρχία.

Cruel Intentions

Δύο μοχθηρά θετά αδέρφια μιας ελίτ προπονητικής σχολής του Μανχάταν στοιχηματίζουν να ξεφορτωθούν την κόρη του νέου διευθυντή πριν από την έναρξη της θητείας του.

Orange is the New Black

Καταδικασμένη για έγκλημα μεταφοράς χρημάτων από ναρκωτικά σε μια πρώην φίλη, η συνήθως νομοταγής Piper Chapman καταδικάζεται σε ενάμιση χρόνο φυλάκιση για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα του πώς η φυλακή μπορεί να αλλάξει τη ζωή της. Το γεγονός ότι η ιστορία έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα και δεν είναι φτιαγμένη για το ανδρικό βλέμμα την κάνει πολύ καλύτερη.

Black Mirror: San Junipero

Όταν η Yorkie και η Kelly επισκέπτονται το San Junipero, μια παραλιακή πόλη που αγαπά τη διασκέδαση, το σερφ, τον ήλιο και το σεξ, οι ζωές τους αλλάζουν.

YOU

Ένας έξυπνος διευθυντής βιβλιοπωλείου βασίζεται στην έξυπνη τεχνογνωσία του στο διαδίκτυο για να κάνει τη γυναίκα των ονείρων του να τον ερωτευτεί. Ανάμεσα στις φρικτές στιγμές, υπάρχουν και σκηνές καθαρής έντασης.

Bodyguard

Ένα σύγχρονο θρίλερ που ασχολείται με το Τμήμα Προστασίας Βασιλικών και Ειδικών Μελών της Μητροπολιτικής Αστυνομικής Υπηρεσίας του Λονδίνου.

God’s Own Country

Άνοιξη. Γιορκσάιρ. Ο νεαρός αγρότης Johnny Saxby μουδιάζει τις καθημερινές του απογοητεύσεις με το άφθονο ποτό και το περιστασιακό σεξ, μέχρι που η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη εργάτη πυροδοτεί μια έντονη σχέση, που βάζει τον Johnny σε ένα νέο μονοπάτι. Το God’s Own Country είναι ένα σκληρό δράμα, που εμβαθύνει στις εμπειρίες ομοφυλόφιλων ανδρών και μεταναστών στην αγροτική Αγγλία.

The Vampire Diaries

Οι ζωές, οι έρωτες, οι κίνδυνοι και οι καταστροφές στην πόλη Mystic Falls της Virginia. Πλάσματα ανείπωτου τρόμου παραμονεύουν κάτω από αυτή την πόλη, καθώς ένα έφηβο κορίτσι ξαφνικά διχάζεται ανάμεσα σε δύο αδέρφια βαμπίρ. Αυτή η ιστορία βρύθει σε σεξουαλική ένταση, βλέμματα λαχτάρας και ερωτικά τρίγωνα.

Magic Mike

Ένας άνδρας στρίπερ διδάσκει σε έναν νεότερο ερμηνευτή πώς να κάνει πάρτι, να μαζεύει γυναίκες και να βγάζει εύκολα χρήματα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ευχαριστείς το σύμπαν γι’ αυτό το story, αλλά ο Channing Tatum στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο βασικός. Fifty Shades of Grey

Η ζωή της φοιτήτριας Λογοτεχνίας, Anastasia Steele αλλάζει για πάντα όταν γνωρίζει τον όμορφο, αλλά βασανισμένο, δισεκατομμυριούχο Christian Grey. Βασισμένο στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα, το Fifty Shades of Grey έχει μετατραπεί σε ένα πολιτιστικό σημείο επαφής συζητήσεων για το σεξ και τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Είτε το αγαπάς, είτε το μισείς, οφείλεις να παραδεχθείς ότι εγκαινίασε μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά στην προβολή του σεξ στη μεγάλη οθόνη.

Altered Carbon

Σε ένα μέλλον όπου η συνείδηση ψηφιοποιείται και αποθηκεύεται, ένας κρατούμενος επιστρέφει στη ζωή σε νέο σώμα και πρέπει να διαλευκάνει έναν τρομακτικό φόνο, για να κερδίσει την ελευθερία του. Αν και πρόκειται για επιστημονική φαντασία, αυτή η ιστορία έχει μερικές εκπληκτικά ταραχώδεις στιγμές και πολύ καυτές σκηνές σεξ.

Someone Great

Μετά από έναν καταστροφικό χωρισμό την παραμονή της μετακόμισής της, η Jenny απολαμβάνει μια τελευταία περιπέτεια στη Νέα Υόρκη με τις δύο κολλητές της. Το Someone Great είναι μια ρομαντική κωμωδία για την αγάπη, την απώλεια, την ανάπτυξη και τον αιώνιο δεσμό της γυναικείας φιλίας. Όσο σέξι κι αν είναι οι σκηνές, μην το παρακολουθήσεις αν έχεις μόλις βγει από έναν καταστροφικό χωρισμό.

Elite

Όταν τρεις έφηβοι της εργατικής τάξης αρχίζουν να φοιτούν εσώκλειστοι σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ισπανία, η σύγκρουσή τους με τους πλούσιους συμμαθητές τους οδηγεί σε φόνο. Αυτό το ισπανικό δράμα έχει χαρακτηριστεί ως «ένοχη απόλαυση».

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Όταν ένας όμορφος γείτονας μετακομίζει απέναντι, η Anna, μια πληγωμένη γυναίκα χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή, αρχίζει να βλέπει φως στο τέλος του τούνελ… μέχρι να γίνει μάρτυρας ενός αποτρόπαιου φόνου.

Tales of the City

Η μεσήλικη Mary Ann επιστρέφει στο Σαν Φρανσίσκο και ξανασμίγει με τους εκκεντρικούς φίλους που άφησε πίσω της. Το «Tales of the City» εστιάζει κυρίως στους ανθρώπους που ζουν σε μια πανσιόν, η οποία μετατράπηκε σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων που ανήκει στην Anna Madrigal στο 28 Barbary Lane, οι οποίοι γρήγορα γίνονται μέρος αυτού που ο Maupin χαρακτήρισε μια «λογική οικογένεια». Δεν είναι πια μυστικό ότι η κυρία Madrigal είναι trans. Αντίθετα, τη στοιχειώνει κάτι από το παρελθόν της, που ήταν πολύ οδυνηρό για να το μοιραστεί. Αυτή η πρωτοποριακή μίνι σειρά LGBTQIA+ κέρδισε το βραβείο μέσων GLAAD και ακολουθεί τις ζωές πολλών queer ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους.

She’s Gotta Have It

Αυτή η ιστορία διηγείται τα γεγονότα ανάμεσα σε μια γυναίκα και τους τρεις εραστές της. Πρόκειται για μια τηλεοπτική σειρά, που αποτελεί τη σύγχρονη αντίληψη για την ομώνυμη romcom του 1986 του Spike Lee.

Η Nola Darling είναι μια μαύρη, αμφιφυλόφιλη γυναίκα, που ζει στη Νέα Υόρκη και προσπαθεί να μείνει πιστή στον εαυτό της, καθώς μοιράζεται ανάμεσα σε τρεις εραστές.

