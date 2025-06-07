Η επική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την παραγωγή να έχει ήδη ολοκληρώσει πάνω από το ήμισυ των γυρισμάτων, σχεδόν πέντε μήνες από την έναρξή τους, όπως αναφέρει το World of Reel.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ, με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε βαν Χοϊτέμα.

I'm legit surprised there are people out there shocked that Christopher Nolan’s The Odyssey Adaptation is only half way done filming. I figured it would always be filming till Late August/September. Massive Epic. Global Spanning Filming. #TheOdyssey #TomHolland #ChristopherNolan pic.twitter.com/kCYfUBbETT — Charles Fernandez ᴮᴸᴹ #StanJosephineLangford (@movie_charles) June 7, 2025

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος πρωταγωνιστεί στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, ξετυλίγοντας το επικό ταξίδι της επιστροφής μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πλευρό του ένα από τα πιο εντυπωσιακά καστ των τελευταίων ετών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους: Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Zendaya, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαμάνθα Μόρτον, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ και Σαρλίζ Θερόν.

Η παραγωγή, αφού ολοκλήρωσε γυρίσματα στην Ελλάδα, το Μαρόκο, την Ιταλία και το Λος 'Αντζελες, πρόκειται να μεταφερθεί στη Σκωτία. Απομένουν ακόμη γυρίσματα στην Ιρλανδία, την Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

#MattDamon? More like Matt Dammnnnn ... the actor is taking us on one heck of a journey, flexing some serious muscle while filming "The Odyssey" in Italy!



Full story in HERE: https://t.co/d6OQGo67ie



📽️: Backgrid pic.twitter.com/WBASs5uRcO — TMZ (@TMZ) March 26, 2025

Ο συντονιστής κασκαντέρ Τζέιμς Νιούμαν πρόσφατα εξέφρασε τον θαυμασμό του για την «Οδύσσεια», σημειώνοντας: «Ποτέ δεν θα κάνουν ταινία σαν κι αυτή ξανά. Νομίζω ότι θα είναι το έπος των επών...μας έφεραν φωτογραφίες από το ρεπεράζ και είναι κυριολεκτικά σε όλη την Ευρώπη γιατί το ταξίδι του Οδυσσέα είναι απίστευτο, είναι περίπου 10 χρόνια». Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

