«Wicked For Good»: Το sequel του Wicked έχει το πρώτο του trailer

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Wicked: For Good», το δεύτερο μέρος της κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ σε σκηνοθεσία Τζον Μ. Τσου. Οι υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) στον ρόλο της Elphaba και Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) ως Glinda επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη και βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές στη μάχη για δικαιοσύνη στη Χώρα του Οζ.

Η Elphaba ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, ζει εξόριστη στο δάσος ενώ συνεχίζει τον αγώνα της για την απελευθέρωση των Σιωπηλών ζώων του Οζ. Ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια που γνωρίζει για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Από την άλλη η Glinda έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού για ολόκληρο το Οζ. Ζει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης και απολαμβάνει τα προνόμια της δημοτικότητάς της. Με τις οδηγίες της Madame Morrible (Μισέλ Γιο) αναλαμβάνει επίσης έναν νέο ρόλο: να καθησυχάσει όλους τους κατοίκους, πως όλα βαίνουν καλώς υπό την διακυβέρνηση του Μάγου.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζόναθαν Μπέιλι, Ιθαν Σλέιτερ, Μπόουεν Γιάνγκ, Κάιλα Σετλ και Μαρίσα Μποντ. Το σενάριο υπογράφουν οι Γουίνι Χόλζμαν και Ντάνα Φοξ, ενώ στη παραγωγή βρίσκονται ο Μαρκ Πλατ και ο Ντέιβιντ Στόουν.

Η πρώτη ταινία «Wicked» που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Νοέμβριο, κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού και των κριτικών συγκεντρώνοντας 756 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική μεταφορά μιούζικαλ όλων των εποχών καθώς και η τρίτη μεγαλύτερη ταινία στην ιστορία της Universal. Επιπλέον το φιλμ απέσπασε δύο Όσκαρ από τις συνολικά δέκα υποψηφιότητες που είχε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.