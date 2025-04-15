Ο γυμνός Matt Damon: Η εντυπωσιακή «μεταμόρφωσή» του για την «Οδύσσεια» και η κρουαζιέρα στην Ιταλία (video)

Ο Matt Damon επιδεικνύει το γυμνασμένο του κορμί κατά τη διάρκεια μιας πολυτελούς εκδρομής σε ιταλικό γιοτ. Η «μεταμόρφωση» του 54χρονου ηθοποιού για την ταινία «Οδύσσεια» είναι εντυπωσιακή.

Ο πρωταγωνιστής του «Good Will Hunting» φωτογραφήθηκε χωρίς μπλούζα, ενώ έκανε κρουαζιέρα στο πολυτελές σκάφος στα ανοιχτά της ακτής της Φαβινιάνα, στην Ιταλία.

Επιλέγοντας ένα απλό μαγιό, οι «φουσκωμένοι» δικέφαλοι του ηθοποιού και το γυμνασμένο κορμί του ήταν σε κοινή θέα, καθώς απολάμβανε τη μέρα του στη θάλασσα με μια ομάδα φίλων. Ο χολιγουντιανός ηθοποιός έδειχνε χαλαρός καθώς έπινε την παγωμένη μπύρα του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε έρθει και στη χώρα μας για γυρίσματα, απαθανατίστηκε, επίσης, τον περασμένο μήνα από τους φωτογράφους στα γυρίσματα μιας σκηνής με τη Zendaya, σε μια βραχώδη ακτή στο νησί Favignana.

Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Οδυσσέα.

Shirtless Matt Damon flaunts his chiseled body on yacht after impressive transformation for ‘The Odyssey’ https://t.co/l01RSNMbgI pic.twitter.com/FBddtFkQHE — Page Six (@PageSix) April 14, 2025

Ο Damon και η Zendaya πρωταγωνιστούν στην επερχόμενη ταινία μαζί με τον αρραβωνιαστικό της ηθοποιού, Tom Holland, καθώς και άλλα μεγάλα ονόματα όπως οι Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway και Mia Goth.

#MattDamon? More like Matt Dammnnnn ... the actor is taking us on one heck of a journey, flexing some serious muscle while filming "The Odyssey" in Italy!



Full story in HERE: https://t.co/d6OQGo67ie



📽️: Backgrid pic.twitter.com/WBASs5uRcO — TMZ (@TMZ) March 26, 2025

Τον περασμένο μήνα, ο Ματ Ντέιμον μίλησε στο «The Hollywood Reporter» για τη συμμετοχή του στην ταινία: «Έχω κυριολεκτικά μια οδύσσεια μπροστά μου», δήλωσε ο ηθοποιός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.