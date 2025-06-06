Ο εμβληματικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε και βραβευμένος με Όσκαρ, δήλωσε ότι δεν παρακολουθεί πλέον ταινίες στους κινηματογράφους επειδή δεν αντέχει τη συμπεριφορά των θεατών.

Ο 82χρονος σκηνοθέτης, μιλώντας στο μπλογκ του Αμερικανού κριτικού κινηματογράφου Πίτερ Τράβερς, εξήγησε όλους τους λόγους που δεν πηγαίνει πια σινεμά: Οι ομιλίες των θεατών και τα κινητά τηλέφωνα, του αποσπούν την προσοχή χωρίς να μπορεί να συγκεντρωθεί στην ταινία.

Ο Τράβερς έγραψε: «Ρώτησα τον μαέστρο γιατί δεν βλέπει πια ταινίες στους κινηματογράφους και έγινε έξαλλος με το κοινό που φλυαρεί στα τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της ταινίας, φεύγουν για να παραγγείλουν σνακ και αναψυκτικά και κάνουν τόσο θόρυβο που δεν ακούγονται οι ηθοποιοί».

Στη συνέχεια, ο Τράβερς αντέτεινε ότι ο 82χρονος Σκορσέζε πιθανότατα συμπεριφερόταν με παρόμοιο τρόπο όταν ήταν νεότερος. «"Έλα, Μάρτι", είπα, "δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό όταν ήμασταν παιδιά"».

Τότε -όπως γράφει ο Τράβερς- «τα μάτια του Σκορσέζε σκοτείνιασαν. «Ναι, ίσως, -παραδέχτηκε-, αλλά όταν μιλούσαμε, μιλούσαμε πάντα για την ταινία και τη διασκέδαση που περάσαμε σκεπτόμενοι τις λεπτομέρειες».

Πηγή: skai.gr

