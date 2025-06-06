«Kiss of the Spider Woman»: Εντυπωσιακή η Jennifer Lopez στο trailer της ταινίας (video-φωτό)

Η Roadside Attractions κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, «Kiss of the Spider Woman», σε σκηνοθεσία Μπιλ Κόντον.

Η ταινία, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, έχει ήδη εξασφαλίσει διανομή από τις Roadside, Lionsgate και LD Entertainment, με την κυκλοφορία της να έχει οριστεί για τις 10 Οκτωβρίου, στοχεύοντας στην περίοδο των βραβείων.

Το λαμπερό καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Τζένιφερ Λόπεζ, Ντιέγκο Λούνα και Tonatiuh. Η πλοκή είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μανουέλ Πούιγκ του 1976, το οποίο είχε μεταφερθεί και στον κινηματογράφο το 1985 με τους Ραούλ Τζούλια και Γουίλιαμ Χερτ.

Το φιλμ διαδραματίζεται το 1981, την περίοδο της δικτατορίας στην Αργεντινή και ακολουθεί τον Luis Molina (Tonatiuh), έναν ομοφυλόφιλο κομμωτή που εκτίει ποινή φυλάκισης, να προσπαθεί να διατηρήσει το ηθικό του Valentin (Λούνα), ενός πολιτικού κρατούμενου, αφηγούμενος ιστορίες για την αγαπημένη του ηθοποιό μιούζικαλ, την Ingrid Luna (Λόπεζ).

Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη ματιά μεταξύ της σκληρής πραγματικότητας της φυλακής και του λαμπερού, φανταστικού κόσμου του Παλιού Χόλιγουντ που δημιουργεί ο Molina. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο άνδρες αρχίζουν να αναπτύσσουν βαθύτερα συναισθήματα και να ερωτεύονται.

Ο Κόντον επέλεξε να γυρίσει την ταινία με τον τρόπο των κλασικών μιούζικαλ της MGM, σε σενάριο δικό του και σε παραγωγή της Artists Equity. Στο τρέιλερ, η Λόπεζ ακούγεται να τραγουδάει ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια του μιούζικαλ, το «Where You Are» ενώ συνολικά ερμηνεύει τα 10 από τα 13 τραγούδια.

Η ταινία αναδείχθηκε ως ο πιο πολυσυζητημένος τίτλος στο διάσημο φεστιβάλ του Παρκ Σίτι τον Ιανουάριο, προσελκύοντας άμεσα το ενδιαφέρον για την διανομή του, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.