Ο Τζον Κρασίνσκι και η Νάταλι Πόρτμαν στο "Fountain of Youth" του Γκάι Ρίτσι

Ένα διαχρονικό μυστήριο, η αναζήτηση της «Πηγής της Νεότητας», ζωντανεύει στην μικρή οθόνη με τη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie), «Fountain of Youth».

Ο διάσημος Βρετανός σκηνοθέτης ενώνει τις δυνάμεις του με την Apple για να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Τζον Κρασίνσκι (John Krasinski) και Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman).

Η ταινία ακολουθεί δύο αποξενωμένα αδέρφια, σε μια παγκόσμια αναζήτηση για τη μυθική πηγή της αθανασίας.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, οι πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αποκρυπτογραφήσουν στοιχεία και να ακολουθήσουν ένα επικό μονοπάτι που θα αλλάξει τις ζωές τους... και ενδεχομένως θα τους οδηγήσει στην αθανασία».

Το σενάριο υπογράφει ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ (James Vanderbilt). Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Έιζα Γκονζάλες (Eiza González), Ντόμναλ Γκλίσον (Domhnall Gleeson), 'Αριαν Μόαγεντ (Arian Moayed), Λαζ Αλόνσο (Laz Alonso) Κάρμεν Ιτζογκου (Carmen Ejogo) και Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci).

Την παραγωγή έχουν αναλάβει εκτός του Ρίτσι οι Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison), Ντάνα Γκόλντμπεργκ (Dana Goldberg), Ιβάν 'Ατκινσον (Ιvan Atkinson), μεταξύ άλλων.

Ο πολυάσχολος Βρετανός σκηνοθέτης παράλληλα με το «Fountain of Youth», ολοκληρώνει το θρίλερ «In the Grey», με πρωταγωνιστές τους Χένρι Καβίλ (Henry Cavill) και Τζέικ Τζίλενχαλ (Jake Gyllenhaal).

Το «Fountain of Youth» θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Apple TV+ την Παρασκευή 23 Μαΐου, σύμφωνα με το Indiewire.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

