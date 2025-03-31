Helen Mirren: Δεν θέλει να υποδυθεί τον James Bond μια γυναίκα

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Έλεν Μίρεν, εξέφρασε την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο, να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ μια γυναίκα ηθοποιός, υποστηρίζοντας ότι το διάσημο franchise είναι «βγαλμένο από βαθύ σεξισμό».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εφημερίδα The Standard (μέσω του Guardian), δήλωσε: «Πρέπει να πω ότι ποτέ δεν ήμουν μεγάλη θαυμάστρια του Μποντ. Είμαι τεράστια θαυμάστρια του Πιρς Μπρόσναν, εννοώ τεράστια. Προφανώς είναι πανέμορφος και τα λοιπά και πιστεύω πως είναι υπέροχος στο «MobLand», αλλά τυχαίνει επίσης να είναι ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που μπορεί κανείς να συνεργαστεί. Και το ίδιο ισχύει και για τον Ντάνιελ Κρεγκ, τον οποίο έχω γνωρίσει λίγο. Είναι επίσης πολύ ευγενικός και χαρισματικός».

Σημειώνεται ότι η συμφωνία της Amazon MGM Studios με τους κληρονόμους του κινηματογραφικού παραγωγού, Άλμπερτ Ρ. Μπρόκολι, για τον δημιουργικό έλεγχο νέων παραγωγών Τζέιμς Μποντ, που συνήφθη το Φεβρουάριο ύψους 1 δισ. δολαρίων, υπόσχεται μια νέα εποχή για το διάσημο franchise.

Helen Mirren admits she "never liked" James Bond and says she isn't interested in seeing a female 007.



"The whole concept of James Bond is drenched and born out of profound sexism. ... Women have always been a major and incredibly important part of the Secret Service. They… pic.twitter.com/vo4cu2CpYC — Variety (@Variety) March 30, 2025

«Όλη η σειρά ταινιών του Τζέιμς Μποντ, δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου. Πραγματικά δεν ήταν. Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες έπαιζαν στις ταινίες του», συνέχισε η σταρ.

Επισήμανε ότι είναι αντίθετη στην ιδέα να αντιμετωπιστεί ο σεξισμός που διαπνέει τις ταινίες με το να δοθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια γυναίκα ηθοποιό και υποστήριξε ότι η βιομηχανία του θεάματος θα πρέπει να εστιάσει στην προβολή αληθινών ιστοριών γυναικών κατασκόπων.

«Η όλη ιδέα του Τζέιμς Μποντ είναι ποτισμένη και βγαλμένη από έναν βαθύτατο σεξισμό. Οι γυναίκες αποτελούσαν πάντα ένα βασικό και απίστευτα σημαντικό κομμάτι των μυστικών υπηρεσιών. Και είναι πολύ γενναίες. Αν ακούσετε τι έκαναν οι γυναίκες στη γαλλική αντίσταση, είναι εκπληκτικά και [ήταν] απίστευτα θαρραλέες. Επομένως, εγώ θα έλεγα αληθινές ιστορίες για τις εξαιρετικές γυναίκες που έχουν δουλέψει σε αυτόν τον χώρο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

