Ο Σίμου Λίου πρωταγωνιστής στο νέο sci-fi θρίλερ επιβίωσης «Homewrecker»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Σίμου Λίου εντάσσεται στο καστ του sci-fi θρίλερ επιβίωσης «Homewrecker» του Ξαβιέ Ζανς, μαζί με τις Άλισον Γουίλιαμς και Μισέλ Ράντολφ.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν στο Παρίσι στις 15 Ιουλίου.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Anaïs Parello προστέθηκε επίσης στο καστ, μετά από προηγούμενη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη στην ταινία «Under Paris».

Ο σταρ των ταινιών «Avengers: Doomsday» και «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», Σίμου Λίου (Simu Liu), εντάσσεται στο καστ του sci-fi θρίλερ επιβίωσης του Ξαβιέ Ζανς, «Homewrecker», δίπλα στις Άλισον Γουίλιαμς και Μισέλ Ράντολφ. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στο Παρίσι στις 15 Ιουλίου.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Anaïs Parello, η οποία συνεργάστηκε πρόσφατα με τον σκηνοθέτη στην επιτυχία του Netflix «Under Paris», προστέθηκε επίσης στο καστ.

Η σύνοψη του πρωτότυπου σεναρίου των Ελίσα Μπελ και Τράβις Γκόρντον αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια μιας αποκαρδιωτικής οικογενειακής αποκάλυψης, τρεις Αμερικανοί αναγκάζονται ξαφνικά να συνεργαστούν για να επιβιώσουν μετά ένα τρομακτικό, ανεξήγητο παγκόσμιο γεγονός που απειλεί να καταστρέψει τη ζωή όπως την ξέρουν».

Το πρότζεκτ, που περιγράφεται ως ένα sci-fi θρίλερ τρόμου στο ύφος του «10 Cloverfield Lane» (Paramount), αποτελεί παραγωγή των Denise Di Novi, Margaret French Isaac και Oliver Scherick για την Di Novi Pictures, σε συνεργασία με τους John Zois και Warren Goz της Parallel 42 Entertainment.

Ο Σίμου Λίου έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με την παράσταση «Oh, Mary!», ενώ πρωταγωνίστησε και ανέλαβε την εκτέλεση παραγωγής στο θρίλερ «The Copenhagen Test» του Peacock. Στη συνέχεια, θα βρεθεί στο καστ της ταινίας «Avengers: Doomsday» της Marvel, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο. Η North.five.six. χρηματοδοτεί την ταινία ενώ έχει αναλάβει και την διανομή εκτός των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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