Σπάρτη: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παλαιοπαναγιά – Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς, στον Δήμο Σπάρτης, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας διαβροχές και αντιμετωπίζοντας μικρές εστίες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης ενίσχυσαν το έργο της κατάσβεσης.

Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, η πυρκαγιά εξελίχθηκε μακριά από κατοικίες και άλλες υποδομές, γεγονός που απέτρεψε τον κίνδυνο για τον οικιστικό ιστό και δεν κατέστη αναγκαία η λήψη μέτρων εκκένωσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε την εξέλιξη της φωτιάς σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας drone με οπτική και θερμική κάμερα για την επιτήρηση της περιοχής και τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχα περιστατικά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε επιφυλακή μέχρι να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

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