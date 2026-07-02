Ντουέιν Τζόνσον: Το δυνατό μήνυμα της «Μοάνα» για την ενσυναίσθηση

Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον επαίνεσε την ταινία Μοάνα για την έμφαση που δίνει στη δύναμη της ενσυναίσθησης. Ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του ως ημίθεος Μάουι στην επερχόμενη live-action μεταφορά της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney του 2016.

Η ταινία ακολουθεί τη Μοάνα καθώς ξεκινά ένα ταξίδι για να σώσει το νησί της, το Μοτουνούι, από μια οικολογική καταστροφή και σαλπάρει για να βρει τον ημίθεο Μάουι (Τζόνσον) και να αποκαταστήσει την αρμονία επιστρέφοντας την πέτρα-καρδιά που έκλεψε από τη θεά Τε Φίτι.

Η περιπέτεια τελειώνει με μια τελική μάχη μεταξύ ενός διεφθαρμένου Te Fiti, ο οποίος χωρίς την πέτρα - καρδιά, γίνεται ένας δαίμονας λάβας που ονομάζεται Τε Κα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης Moana Live Action movie experience στο Λονδίνο, ο Ντουέιν Τζόνσον δήλωσε στο PΑ: «Η αγαπημένη μου σκηνή της ταινίας και έχω πολλές αγαπημένες, ειδικά τις δικές μου, είναι στο τέλος όταν ο Μάουι είναι έτοιμος να θυσιάσει τον εαυτό του στον Τε Κα, και ουσιαστικά λέει ας το κάνουμε, και η Moana λέει: "Άφησέ την να έρθει σε μένα". Λατρεύω αυτή τη στιγμή επειδή πιστεύω ότι αυτό είναι που αντιπροσωπεύει όχι μόνο την ταινία και τον χαρακτήρα της Μοάνα, αλλά πιστεύω επίσης ότι αντιπροσωπεύει σε μεγαλύτερη κλίμακα, πόσο σημαντικό είναι και πόσο ισχυρό είναι όταν έχεις ενσυναίσθηση» είπε ο Ντουέιν Τζόνσον.

«Και ακόμη και κάτι μπορεί να φαίνεται κακόβουλο και ακραίο και να είναι ένα τέρας λάβας, αλλά χρειάζεται ένα ξεχωριστό άτομο για να δει πέρα από αυτό και να πει: "Ε, απλά δεν σε καταλαβαίνουν και βλέπω πέρα ​​από τον θυμό, υπάρχει κάτι μέσα σου"» συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ μαθητές δημοτικού βίωσαν την έκπληξη της ζωής τους όταν εκδρομή στο Λονδίνο μετατράπηκε σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στο κόκκινο χαλί με τον σταρ του Χόλιγουντ, Ντουέιν "The Rock" Τζόνσον.

Περίπου 50 μαθητές από το δημοτικό σχολείο στο Σάντμπερι του Σάφολκ, πήγαν εκδρομή στο Λονδίνο. Δεν φαντάζονταν ότι θα παρακολουθούσαν το Moana Experience, μια καθηλωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε για την υποστήριξη της επερχόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της επιτυχημένης ταινίας του 2016. Ακόμα καλύτερα, οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ίδιο τον Μάουι.

Πηγή: skai.gr

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