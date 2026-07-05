«Heat 2»: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναλαμβάνει τον ρόλο του Βαλ Κίλμερ ως Chris Shiherlis

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ της ταινίας «Heat» ως Chris Shiherlis, τον χαρακτήρα που στην αρχική ταινία του 1995 ερμήνευσε ο Βαλ Κίλμερ.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από έναν χρόνο διαπραγματεύσεων και έξι μήνες διλήμματος του Ντι Κάπριο σχετικά με τον ρόλο που θα υποδυθεί.

Έπειτα από έναν χρόνο έντονων συζητήσεων ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συμφώνησε με τον Μάικλ Μαν να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ του «Heat». Σύμφωνα με το The Wrap, τα γυρίσματα της ταινίας είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Ο Ντι Κάπριο πρόκειται να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον εμβληματικό χαρακτήρα που ερμήνευσε ο Βαλ Κίλμερ στην αρχική ταινία του 1995.

Η οριστική συμφωνία με τον σταρ πέρασε από σαράντα κύματα, καθώς ο Ντι Κάπριο βρισκόταν σε δίλημμα για περισσότερους από έξι μήνες σχετικά με ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί: τον Neil McCauley ή τον Chris Shiherlis.

Η επιλογή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα του σταρ και τη διαθεσιμότητά του για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ο Μάικλ Μαν έχει σχεδιάσει μια εξαιρετικά απαιτητική παραγωγή, η οποία θα διαρκέσει από έξι έως επτά μήνες και θα πραγματοποιηθεί σε αρκετές χώρες. Καθώς ο ρόλος του Chris είναι πιο βασικός στο «Heat 2» από του Neil, η απόφαση του Ντι Κάπριο να τον αποδεχτεί μεταφράζεται ότι μπαίνει στο πρότζεκτ με απόλυτη αφοσίωση.

Ο Άνταμ Ντράιβερ θα υποδυθεί τον κακό Otis Wardell, έναν χαρακτήρα που παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα του Μαν, στο οποίο βασίζεται η ταινία. Ο Κρίστιαν Μπέιλ θα πάρει τη σκυτάλη από τον Αλ Πατσίνο για τον ρόλο του Vincent Hanna ενώ φημολογείται ότι ο Τζέισον Κλαρκ θα αναλάβει τον χαρακτήρα του Nate τον οποίο είχε ενσαρκώσει στο «Heat» ο Τζον Βόιτ.

Παράλληλα, οι πληροφορίες του The Wrap θέλουν τον Στίβεν Γκράχαμ να βρίσκεται σε συζητήσεις για τον ρόλο του McCauley τον οποίο σφράγισε με την ερμηνεία του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Επιπλέον υπάρχει μια λίστα από καταξιωμένες πρωταγωνίστριες που διεκδικούν τον ρόλο της Sharlene, τον οποίο είχε η Άσλεϊ Τζαντ.

Το «Heat 2» πέρασε στα χέρια της Amazon MGM, καθώς η Warner Bros. έκανε πίσω μπροστά στο αρχικό μπάτζετ των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με το τρέχον κόστος της ταινίας να υπολογίζεται γύρω στα 170 εκατομμύρια.

Ο Μαν επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η παραγωγή θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, την Παραγουάη και τη Σιγκαπούρη. Μόνο τα γυρίσματα στο Λος Άντζελες θα διαρκέσουν 77 ημέρες. Σύμφωνα με το World of Reel, υπάρχουν και άλλοι κορυφαίοι σταρ που φλερτάρουν με το «Heat 2» και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, καθώς το πρότζεκτ ζωής του Μαν πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην έναρξη της παραγωγής.

Πηγή: skai.gr

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