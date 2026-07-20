Κόλμαν Ντομίνγκο: Φέρνει την πριγκίπισσα Τιάνα σε live-action ταινία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Disney αναπτύσσει ταινία live-action με επίκεντρο την Τιάνα, την πρώτη μαύρη πριγκίπισσα των μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων, μετά από 15 χρόνια από την αρχική ταινία «The Princess and the Frog» (2009).

Η ταινία θα βασιστεί σε μια ολοκαίνουργια ιστορία εμπνευσμένη από την Τιάνα και όχι σε μια απλή επανέκδοση της κλασικής ταινίας.

Οι Κόλμαν Ντομίνγκο και Ρόμπερτ Ο'Χάρα είναι σε συνομιλίες για να γράψουν το σενάριο της νέας ταινίας live-action.

Η Disney επαναφέρει στο προσκήνιο την πριγκίπισσα Τιάνα. Έχουν περάσει περισσότερα από 15 χρόνια αφότου το μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «The Princess and the Frog» έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας την πρώτη μαύρη πριγκίπισσα της και τώρα το κινηματογραφικό στούντιο αναπτύσσει μια ταινία live-action με επίκεντρο την Τιάνα.

Σύμφωνα με το Variety, ο βραβευμένος με Emmy και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο και ο καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας-σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ο'Χάρα βρίσκονται σε συνομιλίες για να γράψουν το σενάριο που θα αφηγείται μια ολοκαίνουργια ιστορία εμπνευσμένη από την Τιάνα και όχι μια νέα εκδοχή της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2009.

Το έργο βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια, αλλά η σύνθεση της δημιουργικής ομάδας από μόνη της κάνει πρωτοσέλιδα. Ο Ντομίνγκο και ο Ο'Χάρα έχουν μακρά δημιουργική ιστορία, έχοντας συνεργαστεί προηγουμένως στο θεατρικό έργο «Wild with Happy» το 2012.

Η Τιάνα τράβηξε την προσοχή του κοινού για πρώτη φορά στο «The Princess and The Frog», το μιούζικαλ που διαδραματίζεται στη Νέα Ορλεάνη και ακολουθεί μια φιλόδοξη σερβιτόρα αποφασισμένη να ανοίξει το δικό της εστιατόριο, προτού ένα μαγεμένο φιλί μεταμορφώσει τόσο την ίδια όσο και τον πρίγκιπα Ναβίν σε βατράχους.

Η ταινία απέφερε έσοδα άνω των 270 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ -συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων- και εδραίωσε τη θέση της Τιάνα ως ηρωίδας-σύμβολο της Disney.

Πηγή: skai.gr

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