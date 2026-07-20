Το φωτόσπαθο του Μαρκ Χάμιλ από το «Star Wars» πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το φωτόσπαθο του Λουκ Σκαϊγουόκερ από την ταινία «Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back» που κρατούσε ο Μαρκ Χάμιλ πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τιμή αυτή αποτελεί ρεκόρ για αναμνηστικό από τη σειρά ταινιών Star Wars, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Το φωτόσπαθο χρησιμοποιήθηκε στην εμβληματική σκηνή της αναμέτρησης με τον Νταρθ Βέιντερ, όπου ο τελευταίος λέει την περίφημη ατάκα «Είμαι ο πατέρας σου».

Eμβληματικό αναμνηστικό από την κινηματογραφική σειρά Star Wars κατέρριψε τις προβλέψεις και πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία. Ο οίκος Heritage Auctions ανακοίνωσε ότι το φωτόσπαθο του Μαρκ Χάμιλ, που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία και ήταν του Λουκ Σκαϊγουόκερ, πουλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για το φωτόσπαθο που κράταγε κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τον Νταρθ Βέιντερ στην ταινία «Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back» μέχρι που ο Άρχοντας Σιθ του έκοψε το χέρι και είπε την περίφημη ατάκα «Είμαι ο πατέρας σου».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρχικά είχε προσφερθεί 1 εκατομμύριο δολάρια και αναμενόταν να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό των 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων έθεσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα αντικείμενο του Star Wars που χρησιμοποιήθηκε για οθόνη, σύμφωνα με το Heritage Auctions, με έδρα το Ντάλας.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ένα πρωτότυπο μοντέλο 20 ιντσών ενός starfighter X-wing που χρησιμοποιήθηκε στη διαστημική μάχη στην ταινία Star Wars του 1977, ένα έργο που πουλήθηκε για 3,135 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2023.

Eίναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα αντικείμενα του Star Wars που υπάρχουν» εξήγησε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου δημοπρασιών, Τζο Μανταλένα. «Προέρχεται από τη συναισθηματική κορύφωση της ταινίας "The Empire Strikes Back" τη σκηνή που άλλαξε για πάντα την ιστορία και δημιούργησε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι συλλέκτες κατάλαβαν ότι έδιναν προσφορές για πολύ περισσότερα από ένα απλό αντικείμενο. Διεκδίκησαν ένα γνήσιο κομμάτι της σύγχρονης μυθολογίας» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

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