Νέα εστία έντασης καταγράφεται, αυτή τη φορά στην Άπω Ανατολή. Ένα κινεζικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων εκτέλεσε για πρώτη φορά βολές με πραγματικά πυρά εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια άσκησης την Κυριακή, μία ημέρα πριν από τη σύγκρουση Κινέζων και Φιλιππινέζων ναυτών στη Νότια Κινεζική Θάλασσα.

Τρία κινεζικά πολεμικά πλοία και μια ρωσική φρεγάτα εντοπίστηκαν την Πέμπτη να πλέουν μεταξύ της νήσου της Οκινάουα και της νήσου Μιγιάκο με κατεύθυνση τον Ειρηνικό, πριν εντοπιστούν ξανά περίπου 330 χλμ. νοτιοδυτικά του Οκινοτόρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Στη συνέχεια, το κινεζικό αντιτορπιλικό εξέδωσε προειδοποίηση προς τη ναυσιπλοΐα ότι θα διεξήγαγε την άσκηση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες περιελάμβανε βολές πολυβόλων με πραγματικά πυρά. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε περίπου 180 χλμ. από το Οκινοτόρι, το νοτιότερο νησί της Ιαπωνίας, η υφαλοκρηπίδα του οποίου επεκτείνει την ΑΟΖ της χώρας στα γύρω ύδατα.

Το Τόκιο θεωρεί την άσκηση —η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση δυνάμεων αεροπορικής και θαλάσσιας επιτήρησης— ως «μέρος μιας κίνησης των δύο στρατών (Κίνα - Ρωσία) προς την ενίσχυση της συνεργασίας τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης, Μινόρου Κιχάρα, σε ενημέρωση την Τρίτη.

Η Ιαπωνία διαμήνυσε στο Πεκίνο μέσω διπλωματικών διαύλων ότι η άσκηση «θα μπορούσε να είχε θέσει σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα παραπλέοντων πλοίων», σύμφωνα με τον Κιχάρα. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με ανησυχία τις ενέργειες των κινεζικών και ρωσικών σκαφών στα ύδατα γύρω από τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό του Οκινοτόρι ως νήσου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ύφαλο και ότι τα ύδατα γύρω από αυτό δεν αποτελούν μέρος της ΑΟΖ της Ιαπωνίας, και επομένως είναι ελεύθερο να επιχειρεί εκεί.

Ένα κινεζικό αεροπλανοφόρο και ένα ερευνητικό σκάφος εισήλθαν και τα δύο στα εν λόγω ύδατα το 2025, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας αναγνωρίζει ότι ξένο πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε βολές με πραγματικά πυρά στην ΑΟΖ της.

Η Ιαπωνία επικοινώνησε με την Κίνα μέσω διπλωματικών διαύλων για το περιστατικό και συνεχίζει την επιτήρηση της περιοχής.

Οι κινεζικές και ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις έχουν ενταθεί γύρω από την Ιαπωνία αφότου οι σχέσεις του Τόκιο με τη Μόσχα επιδεινώθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και μετά την ένταση που προκλήθηκε με το Πεκίνο εξαιτίας των δηλώσεων της Σαναέ Τακαΐτσι για την Ταϊβάν τον Νοέμβριο του 2025. Η Ιαπωνέζα πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι μια κινεζική επίθεση στην αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν θα μπορούσε να πυροδοτήσει στρατιωτική απάντηση από την Ιαπωνία.

Την Δευτέρα, ένα κινεζικό σκάφος πλησίασε επίσης τον ύφαλο Second Thomas Shoal στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, ο οποίος ελέγχεται από τις Φιλιππίνες αλλά διεκδικείται από το Πεκίνο. Το ναυτικό των Φιλιππίνων που εδρεύει εκεί απέστειλε φουσκωτά σκάφη για να αποτρέψει το κινεζικό πλοίο.

Σύμφωνα με τις αρχές των Φιλιππίνων, ένας από τους ναύτες τους υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι όταν μέλος του κινεζικού πληρώματος φέρεται να τον χτύπησε με ξύλινο ρόπαλο.

Η Κίνα αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι το προσωπικό της εξέδωσε προειδοποιήσεις και ότι τα μέλη του πληρώματος των Φιλιππίνων επιτέθηκαν πρώτα χρησιμοποιώντας μακριά κοντάρια και άλλα αντικείμενα.

Οι Φιλιππίνες κέρδισαν μια απόφαση-σταθμό στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο το 2016, το οποίο έκρινε ότι οι ευρείες διεκδικήσεις κυριαρχίας της Κίνας στη Νότια Κινεζική Θάλασσα δεν είχαν καμία βάση βάσει του διεθνούς δικαίου — μια απόφαση που το Πεκίνο απορρίπτει.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των Φιλιππίνων και της Κίνας πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο πλαίσιο της συνόδου της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στη Μανίλα την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν τις ενέργειες της Κίνας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτανε στις Φιλιππίνες για τη σύνοδο κορυφής της ASEAN.

«Το ανησυχητικό μοτίβο προκλήσεων της Κίνας κατά των νόμιμων θαλάσσιων επιχειρήσεων των Φιλιππίνων υπονομεύει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της Κίνας για ειρηνική επίλυση των διαφορών», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε μέσα ενημέρωσης των Φιλιππίνων την Τρίτη, ο Ρούμπιο επισήμανε ότι οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην «ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Νοτιοανατολική Ασία».

«Αυτή η ελευθερία δεν είναι σε καμία περίπτωση δεδομένη. Εάν αυτά τα ύδατα έπεφταν υπό τον έλεγχο μιας δύναμης πρόθυμης να χρησιμοποιήσει το εμπόριο ως γεωπολιτικό όπλο, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τα κράτη της ASEAN θα αντιμετώπιζαν σοβαρές νέες απειλές για την κυριαρχία, την ασφάλεια και το οικονομικό τους μέλλον».

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν ο Ρούμπιο θα συναντηθεί απευθείας στη Μανίλα με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, αν και δήλωσε ανοιχτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Κίνα διατηρεί εδαφικές διαφορές με έξι χώρες στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, καθώς και με την Ιαπωνία, την Ινδία και το Μπουτάν.

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί στην Ανατολική και Νότια Κινεζική Θάλασσα τη ίδια νομική και γεωπολιτική ρητορική και στρατηγική που εφαρμόζει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τη διεθνή συνθήκη UNCLOS την οποία μάλιστα έχει προσυπογράψει αντίθετα με την Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

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