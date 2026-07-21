Νέα Υόρκη: Πρώην στρατιωτικός αυτός που έβαλε φωτιά στα γραφεία του FBI – Κρατούσε πλακάτ εναντίον της ICE

Νέα στοιχεία για το χθεσινό περιστατικό έξω από το κτίριο Federal Plaza στη Νέα Υόρκη έδωσε στη δημοσιότητα το FBI (όπου βρίσκονται τα γραφεία του), καθώς σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές ένας πρώην στρατιώτης του Αμερικανικού Στρατού, κρατώντας μια πινακίδα κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), έβαλε φωτιά ρίχνοντας στην είσοδο εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα πετρέλαιο και πυροβόλησε με όπλο σφαιριδίων το πρωί της Δευτέρας 20/7 έξω από ομοσπονδιακό κτίριο γραφείων στο Μανχάταν, τραυματίζοντας τρία άτομα προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά μετά το περιστατικό, ο Άντριου Αραμπάκα, 43 ετών, πήγε στο κτίριο, το οποίο είναι γνωστό ως 26 Federal Plaza, «οπλισμένος με κακές προθέσεις».

Κατά τη σύλληψή του φέρεται να έκανε «αντικυβερνητικές και αντιαμερικανικές δηλώσεις», ενώ, σύμφωνα με τον Τζέιμς Μπάρνακλ, βοηθό διευθυντή αρμόδιο για το γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη, είπε στους ερευνητές ότι δεν τον ένοιαζε αν σκότωνε ανθρώπους.

«Το κτίριο δέχθηκε επίθεση», δήλωσε ο Μπάρνακλ σε συνέντευξη Τύπου στον δρόμο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

«Ο Αραμπάκα ήθελε να τραυματίσει και να βλάψει ανθρώπους».

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα άτομο που είχε ακρόαση σε δικαστήριο μετανάστευσης στο κτίριο, το οποίο στεγάζει επίσης γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), του FBI και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το 26 Federal Plaza έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο διαμαρτυριών κατά της πολιτικής καταστολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν ανακοινωθεί κατηγορίες σε βάρος του Αραμπάκα. Η Κοινή Ομάδα Δράσης για την Τρομοκρατία του FBI διεξάγει έρευνα για την υπόθεση, αν και ο Μπάρνακλ αρνήθηκε να χαρακτηρίσει το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Αραμπάκα είχε δικηγόρο που θα μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους του.

Η πινακίδα κατά του ICE και η επίθεση

Ο Αραμπάκα εμφανίστηκε έξω από το 26 Federal Plaza περίπου στις 8:30 το πρωί, φορώντας κράνος στρατιωτικού τύπου και μεταφέροντας ένα καρότσι με μια πινακίδα που έγραφε «ICE Off Our Streets» («ICE, έξω από τους δρόμους μας»), δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις.

Η τελευταία γνωστή διεύθυνσή του ήταν στο Χάρλεμ, σύμφωνα με την Τις, αν και έχει ζήσει και στο Πουκίπσι, περίπου 111 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον Μπάρνακλ, ο Αραμπάκα έριξε βενζίνη στο έδαφος έξω από την είσοδο που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και της έβαλε φωτιά με έναν αναπτήρα και ένα μεγάλο πυροτέχνημα, το οποίο επίσης άναψε.

Στη συνέχεια έβγαλε ένα όπλο τύπου airsoft και πυροβόλησε πέντε έως επτά φορές προς το κτίριο, προτού δύο αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας και ένας εργολάβος ασφαλείας τρέξουν προς το μέρος του και τον συλλάβουν, ανέφερε ο Μπάρνακλ.

Ο Αραμπάκα, ο οποίος υπηρετούσε στον Αμερικανικό Στρατό από το 2001 έως το 2005 και κατά τη διάρκεια της θητείας του επισκεύαζε συστήματα πυραύλων Patriot, «φώναζε υποτιμητικούς όρους» και «χρησιμοποίησε άσχημα λόγια» για την ICE κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τον Μπάρνακλ.

«Είναι ένας αντιαμερικανός, αντικυβερνητικός εξτρεμιστής», είπε ο Μπάρνακλ. «Το γνωρίζουμε αυτό από αυτά που είπε. Το γνωρίζουμε από αυτά που είπε μετά τη σύλληψή του. Και το γνωρίζουμε από τις πράξεις του, στις οποίες προσπάθησε να προβεί σήμερα».

Η Τις, επικαλούμενη βίντεο από κάμερες ασφαλείας, παρουσίασε μια ελαφρώς διαφορετική ακολουθία των γεγονότων. Όπως είπε, ο Αραμπάκα άναψε πρώτα μια δέσμη πυροτεχνημάτων και στη συνέχεια, καθώς αυτά άρχισαν να καπνίζουν, έβγαλε το όπλο με τα σφαιρίδια από το παλτό του και πυροβόλησε προς το κτίριο.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, άρπαξε έναν πορτοκαλί κουβά από το καρότσι του, έριξε εύφλεκτο υγρό κοντά σε ορισμένους θάμνους που περιέβαλλαν την περίμετρο του κτιρίου και έβαλε φωτιά.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν φωτιά στο πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο, με μια στήλη καπνού να υψώνεται, καθώς και αστυνομικούς να ακινητοποιούν ένα άτομο και να το απομακρύνουν από το σημείο.

Η αρχική αναφορά για ενεργό σκοπευτή

Η πρώτη κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 έκανε λόγο για ενεργό σκοπευτή, δήλωσε η Τις. Οι επόμενες κλήσεις ανέφεραν έκρηξη και έναν άνδρα που είχε πυροδοτήσει πυροτεχνήματα.

Εκτός από το όπλο με τα σφαιρίδια, ο Αραμπάκα είχε στην κατοχή του δύο τσεκούρια, τρία μαχαίρια με σταθερή λεπίδα, ένα σφυρί και μια ματσέτα, σύμφωνα με τον Μπάρνακλ.

Δύο κυβερνητικοί υπάλληλοι και ένας πολίτης, το άτομο που είχε μεταβεί στο κτίριο για ακρόαση σε δικαστήριο μετανάστευσης, τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το οποίο έχει υπό την εποπτεία του την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας και την ICE, ανέφερε ότι ένας περαστικός τραυματίστηκε από τα πυροτεχνήματα. Ένας αξιωματικός ασφαλείας που αντιμετώπισε τον Αραμπάκα υπέστη ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του.

«Αυτό που συνέβη έξω από το 26 Federal Plaza σήμερα το πρωί ήταν βαθιά ανησυχητικό», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι ανακουφισμένος που κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και που ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση».

Το ιστορικό του 26 Federal Plaza

Το κτίριο, έξω από το οποίο οι αστυνομικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια χαοτικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βίαιες συλλήψεις στον διάδρομο, καθώς μετανάστες αποχωρούν από τις ακροάσεις τους, βρίσκεται σε ένα σύμπλεγμα κυβερνητικών κτιρίων και δικαστηρίων στο Κάτω Μανχάταν.

Απέχει μόλις λίγα τετράγωνα από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, την έδρα της αστυνομίας της πόλης και τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Η ασφάλεια στο 26 Federal Plaza αυξήθηκε δραματικά τη δεκαετία του 1990, μετά την αποκάλυψη ότι οπαδοί του Αιγύπτιου ισλαμιστή κληρικού Ομάρ Αμπντέλ-Ραχμάν είχαν συμπεριλάβει το κτίριο σε μια λίστα με πέντε αξιοθέατα της Νέας Υόρκης που είχαν αποτελέσει στόχο σχεδιαζόμενων βομβιστικών επιθέσεων.Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας εγκαταστάθηκε αλεξίσφαιρος θάλαμος ασφαλείας, ενώ ένας δρόμος έξω από τον χώρο στάθμευσης του κτιρίου έκλεισε για την κυκλοφορία των περισσότερων οχημάτων.



Πηγή: skai.gr

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