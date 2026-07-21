Η κυβέρνηση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς του ρεύματος, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ντάουνινγκ Στριτ, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Άντι Μπέρναμ να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του και να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου.

Το κόστος από την ενέργεια αυτή για το τρέχον οικονομικό έτος θα χρηματοδοτηθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής «ψηφιακής ταυτότητας» ύψους 1,8 δισ. λιρών, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας αφορούσε όλους τους εργαζόμενους που θα έπρεπε να φέρουν ένα ψηφιακό έγγραφο ταυτοποίησης, κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί για να πατάξει την παράνομη μετανάστευση αλλά κρίθηκε «φιάσκο» από μια διακομματική επιτροπή βουλευτών.

Από τη θέση του πρωθυπουργού, ο Μπέρναμ θέλει να κινηθεί γρήγορα για να δείξει ότι τα πολιτικά προγράμματα στη χώρα μπορούν να υλοποιηθούν βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης έπειτα από πολυετή στασιμότητα.

«Το Ουέσμινστερ δεν εργαζόταν για τον λαό επί μακρόν και οι οικογένειες πάλευαν να αντεπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.