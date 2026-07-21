Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις αναφορές για διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν να οδηγούν σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 641,39 μονάδες στις 10:04 ώρα Ελλάδας.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση με τις αγορές να αξιολογούν τις αναφορές για μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του Μπρεντ υποχώρησε κατά 1,1% στα 88,26 δολάρια το βαρέλι, γύρω στις 09:30 ώρα Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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