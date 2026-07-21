Ισραήλ: Νεκρός ανώτερος διοικητής της Χαμάς που φέρεται να κρατούσε ομήρους στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον Άνταμ Ιμπραχίμ Σααμπάν Νάσμαν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τη The Jerusalem Post.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο ισραηλινών υπηρεσιών, ο Νάσμαν σκοτώθηκε το Σάββατο.

Ο Νάσμαν είχε διατελέσει διοικητής τάγματος στη Δύναμη Νούχμπα της Χαμάς και είχε ηγηθεί της διείσδυσης της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας στο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ακόμη ότι ο Νάσμαν κρατούσε αιχμαλώτους αρκετούς από τους Ισραηλινούς πρώην ομήρους, μεταξύ των οποίων οι Ρόμι Γκόνεν, Έμιλι Νταμάρι, Ζιβ και Γκάλι Μπέρμαν, Εϊτάν Μορ, Ματάν Άνγκρεστ και Όμρι Μιράν.

«Άλλο ένα σκουπίδι στάλθηκε στην τεράστια χωματερή της Χαμάς στην κόλαση», έγραψε ο Ζιβ Μπέρμαν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελπίζω οι υπόλοιποι φίλοι του Νάσμαν, οι οποίοι δυστυχώς είναι ακόμη ζωντανοί, να καταλάβουν ότι θα έρθει και η δική τους ώρα», πρόσθεσε, καταλήγοντας με τη φράση «Ο λαός του Ισραήλ ζει» και ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, ο Νάσμαν είχε αναλάβει στο παρελθόν σειρά ανώτερων θέσεων στη Χαμάς, μεταξύ των οποίων εκείνες του αξιωματικού πληροφοριών της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας και του διοικητή του Τάγματος Αλ Σάτι.

Το τελευταίο διάστημα, φέρεται να συμμετείχε στην εκπαίδευση μελών της Χαμάς και στην προώθηση της παραγωγής και διανομής όπλων προς τα τάγματα της ταξιαρχίας.

«Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο των προσπαθειών ανασυγκρότησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», ανέφεραν οι δύο ισραηλινές υπηρεσίες.

Πρόσθεσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν ανεπτυγμένες στη Γάζα και θα συνεχίσουν να «εξουδετερώνουν απειλές».



Πηγή: skai.gr

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