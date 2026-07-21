Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει φέρει ξανά ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας. Ο Σέρβος προπονητής, ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της EuroLeague, επιστρέφει με έναν ξεκάθαρο στόχο: να επαναφέρει το «τριφύλλι» στην κορυφή της Ευρώπης, όπως είχε κάνει και κατά την πρώτη, ιστορική του θητεία στον σύλλογο. Η παρουσία του και μόνο αλλάζει τα δεδομένα, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι πώς να δημιουργεί ομάδες με νοοτροπία νικητή.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες δεν εντυπωσιάζουν μόνο σε επίπεδο ονομάτων, αλλά προσθέτουν και ουσία στο ρόστερ. Παράλληλα, όμως, ο Ομπράντοβιτς έχει στα χέρια του έναν κορμό παικτών που έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Ένας από αυτούς είναι αναμφίβολα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα και αναμένεται να αποτελέσει βασικό «όπλο» στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού.

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Πηγή: skai.gr

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