Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι έπληξαν υποδομές της Amazon στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, όπως μεταδίδει η The Jerousalem Post.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, οι κεντρικές υποδομές δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν αποτέλεσαν στόχο επίθεσης με πυραύλους κρουζ και καταστράφηκαν.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι επλήγησαν επίσης αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμη ότι καταστράφηκαν ένα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Όπως ανέφεραν, η επίθεση αποτελεί «συνέχεια της επιχείρησης για την απομάκρυνση των ραντάρ και των αμυντικών συστημάτων από την περιοχή, τη διευκόλυνση ευρύτερων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την ολοκλήρωση της μαύρης νύχτας των ραντάρ του αμερικανικού εχθρού».

Ισχυρισμοί και για πλήγματα σε εγκαταστάσεις drones

Την Κυριακή, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν και κατέστρεψαν εγκαταστάσεις συντήρησης αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Σακίρ του Μπαχρέιν, καθώς και υπόστεγα προετοιμασίας σκαφών στο λιμάνι Σαλμάν.

Σύμφωνα με το ιρανικό δημοσίευμα, φέρεται να επλήγη και το στρατόπεδο Αριφτζάν στο Κουβέιτ.

Πηγή: skai.gr

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