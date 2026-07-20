Η Ολίβια Γκραντ κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο με μία προσωπική ιστορία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντάνιελ Ίνγκς και η Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ πρωταγωνιστούν στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ολίβια Γκραντ, στην ταινία μικρού μήκους «The Two Week Wait».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που αντιμετωπίζει ψυχική αστάθεια κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης.

"The Two Week Wait" είναι συμπαραγωγή των Cavalry Films και Symphony Films, και θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Indy Shorts στην Ινδιανάπολη, ΗΠΑ.

Ο Ντάνιελ Ίνγκς θα συμμετάσχει μαζί με την Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού Ολίβια Γκραντ ταινία μικρού μήκους με τίτλο «The Two Week Wait». Η ταινία ακολουθεί μια γυναίκα στα τέλη της δεκαετίας των 30, η οποία αντιμετωπίζει μια σειρά από εμπειρίες αποσύνδεσης, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με επιδεινούμενη ψυχική της υγεία κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τον σύντροφό της.

Το έργο «The Two Week Wait», σε σενάριο της Γκραντ, είναι συμπαραγωγή μεταξύ της νέας της εταιρείας παραγωγής, Cavalry Films, και της Symphony Films, με επικεφαλής τους ηθοποιούς-παραγωγούς Ρεμπέκα Νάιτ (Wuthering Heights) και Χάρι Χάντεν-Πάτον (The Crown). Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα αύριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Indy Shorts, στην Ινδιανάπολη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το THR.

Η Γκραντ δήλωσε στο THR ότι η επιθυμία της να ξεκινήσει να γυρίζει ταινίες προήλθε από ένα μείγμα συγχρονισμού και μιας νέας αίσθησης επείγοντος. «Ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου έργο εδώ και καιρό και, όπως πολλοί ηθοποιοί, είχα ένα σενάριο μεγάλου μήκους που έγραφα σιωπηλά για μερικά χρόνια, αλλά πάντα υπήρχε αρκετή δουλειά στον τομέα της υποκριτικής για να μην επικεντρωθώ αποκλειστικά στη συγγραφή» σημείωσε.

«Ήταν η COVID που το άλλαξε αυτό» υπογράμμισε. «Πρώτον, επειδή μου έδωσε χρόνο να επικεντρωθώ στη δημιουργία νέας δουλειάς και, δεύτερον, επειδή συνέπεσε με τους προσωπικούς μου αγώνες με την εξωσωματική γονιμοποίηση και το ψυχικό της κόστος. Ως τρόπος να διατηρήσω την ψυχική μου υγεία, κατέληξα να γράψω ένα ημερολόγιο 30.000 λέξεων που κατέγραφε την πάλη με την υπογονιμότητά μου, τους καβγάδες που είχαμε με τον σύζυγό μου» εξήγησε. Ο Ντάνιελ Ίγκς χαρακτήρισε την Ολίβια Γκραντ «μια μοναδική νέα φωνή στον βρετανικό κινηματογράφο», με πολλά να πει για ορισμένα αρκετά παγκόσμια θέματα που επηρεάζουν πολλές γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

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