Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισού, από τις Τρεις Γέφυρες έως την Αττική Οδό, καθώς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μέχρι την έξοδο 11, ενώ στο ρεύμα προς την Ελευσίνα καθυστερήσεις παρατηρούνται έως την έξοδο 8.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον κόμβο Κηφισίας και Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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