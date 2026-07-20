Η Οδύσσεια του Νόλαν και το ελληνικό Hollywood

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια και εντυπωσιακές εικόνες.

Η Οδύσσεια προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και φρενίτιδα στους θαυμαστές στη Γερμανία, με αναφορές για ακυρώσεις ταξιδιών και ακόμη και καθυστερήσεις τοκετού.

Η ταινία αναβιώνει το ομηρικό έπος της Οδύσσειας, αφηγούμενη την πολυετή περιπέτεια του βασιλιά Οδυσσέα για την επιστροφή στην πατρίδα και την οικογένειά του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Οι Γερμανοί αγαπούν την Αρχαία Ελλάδα. Η Οδύσσεια του Νόλαν σχολιάζεται εκτενώς στα γερμανικά μέσα. Πρώτες εντυπώσεις για την αναβίωση του ομηρικού έπους μεσούντος του θέρους.«Η Οδύσσεια προκαλεί φρενίτιδα στους θαυμαστές της: από αναβολές ταξιδιών μέχρι καθυστέρηση τοκετού, στην περίπτωση μιας γυναίκας», αναφέρει η Bild. «Επί χρόνια, ο Κρίστοφερ Νόλαν έδινε προτεραιότητα στην αυθεντική κινηματογράφηση και όχι στα καθαρά ψηφιακά εφέ. Γυρίζει τις ταινίες του επί τόπου, χρησιμοποιώντας συχνά πραγματικά αλλά και και κάποιες φορές περίτεχνα σκηνικά. Για την Οδύσσεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ Νόλαν πήγε ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζοντας την επιδίωξη της τελειότητας σε νέο επίπεδο».



Ως προς το τεχνικό σκέλος, «η ταινία ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX - πρόκειται στην ουσία για μια νέα μέθοδο κινηματογράφησης που κάνει τις ταινίες να φαίνονται πιο ευκρινείς και πιο εντυπωσιακές».

Πηγή: Deutsche Welle

Το άρθρο, πέρα από τεχνικά στοιχεία, σημειώνει επίσης συνοπτικά το χρονικό της Οδύσσειας: «Το έπος αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, του βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Το ταξίδι του προς την πατρίδα μετατρέπεται σε πολυετή περιπέτεια πέρα από τη θάλασσα, με τέρατα, πειρασμούς και μυθικές φιγούρες. Στόχος του είναι ένας: να επιστρέψει στη σύζυγό του, Πηνελόπη και στον γιο του Τηλέμαχο.»Αντιπολεμική έκκλησηΗ Berliner Zeitung απαντά σε ερωτήματα για το ομηρικό έπος με αφορμή την ταινία και σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι: «θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και διαβάζεται ως το ταξίδι της ζωής ενός ανθρώπου που τελικά απέρριψε τον πόλεμο. Μια αντιπολεμική έκκληση. Η Οδύσσεια δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη σήμερα», αναφέρει το άρθρο.Σε άλλη κριτική της η ίδια εφημερίδα αναφέρει: « Η στιγμή που στην ο χρόνος σταματά διαρκεί μόλις μισό λεπτό. Ο Οδυσσέας επιστρέφει σπίτι. Ο γέρος σκύλος του, ο Άργος, τον περίμενε δύο δεκαετίες. Κουνά την ουρά του για τελευταία φορά, πεθαίνει και εκεί σταματά το έργο. 3.000 χρόνια παγκόσμιας λογοτεχνίας συμπυκνώνονται σε μια σκηνή (...).Σε τριάντα δευτερόλεπτα, ο σκύλος προσφέρει περισσότερη τραγωδία από ό,τι παγκοσμίου φήμης αστέρες σε τρεις ώρες. Αλλά ο σκηνοθέτης δεν έχει χρόνο γι' αυτόν. Δεν έχει ποτέ χρόνο. Το επόμενο θέαμα περιμένει ήδη. Αυτό ακριβώς είναι το μοτίβο. Κύκλωπας, Κίρκη, Άδης: κάθε στάση είναι επιβλητική, σαν τουριστικά αξιοθέατα σε μια κρουαζιέρα με γεμάτο πρόγραμμα. Αλλά ένα ταξίδι περιπλάνησης ζει από την αγωνιώδη αναμονή, από την αργή αποσύνθεση ενός ανθρώπου. Ο Νόλαν δείχνει τον δρόμο και αλλά προσπερνά το ταξίδι και την ανάγκη να χαθείς μέσα σε αυτό».Το γερμανικό δίκτυο NDR αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ: «Η ταινία ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το αφηγηματικό στυλ του Ομήρου. Δεν παρουσιάζει τις περιπέτειες με χρονολογική σειρά. Βάζει τον ήρωα να τις αφηγείται. Ο Νόλαν ακολουθεί το πολυεπίπεδο αρχικό υλικό της ομηρικής Οδύσσειας.Αυτό επιτυγχάνεται κινηματογραφικά μέσα από ονειρικές αναδρομές στο παρελθόν και φευγαλέα θραύσματα μνήμης. Ο Ολλανδός κινηματογραφιστής Χόιτε βαν Χοϊτέμα ήταν για άλλη μια φορά πίσω από την κάμερα. Ο Νόλαν είχε συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας "Τένετ" και στο ιστορικό δράμα "Δουνκέρκη"».Ξεπέρασε τον Μπάτμαν«Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την Οδύσσεια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για το ξεκίνημα της νέας ταινίας του. Σύμφωνα με εξειδικευμένα περιοδικά, το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, συγκέντρωσε παγκοσμίως έσοδα περίπου 260 εκατ. δολαρίων», γράφει το Stern, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νέο προσωπικό ρεκόρ του Νόλαν, ξεπερνώντας τις εισπράξεις πρεμιέρας των ταινιών Batman: The Dark Knight Rises του 2012 και The Dark Knight του 2008.Μόνο στη Βόρεια Αμερική, τα έσοδα του πρώτου τριημέρου της Οδύσσειας εκτιμώνται σε περισσότερα από 124 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση ταινίας μυθοπλασίας με ηθοποιούς, με τις μόνες παραγωγές που την ξεπερνούν να είναι ορισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων.Γιατί το Hollywood επιλέγει ΕλλάδαΜε αφορμή την «Οδύσσεια», η οποία γυρίστηκε εν μέρει στηνΕλλάδα, η ιστοσελίδα tagesschau.de του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης αναλύει τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ως διεθνής πλέον κινηματογραφικός προορισμός.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιλογή της Ελλάδας, εν προκειμένω της Πύλου και της Μεσσηνίας, δεν οφείλεται μόνο στα συναρπαστικά τοπία της αλλά και στα γενναιόδωρα κίνητρα που προσφέρει πλέον η ελληνική πολιτεία για τις ξένες παραγωγές, με τις εταιρείες παραγωγής να λαμβάνουν «μερική επιστροφή των εξόδων τους από την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται και από φορολογικά πλεονεκτήματα». Η ελληνική βιομηχανία κινηματογράφου γνωρίζει άνθηση, εν μέρει και χάρη σε επιτυχημένες ταινίες όπως η «Οδύσσεια».Μεταξύ άλλων, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η ταινία κόστισε 250 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κομμάτι που γυρίστηκε στην Ελλάδα κόστισε περίπου 25 εκατομμύρια. «Ο Έλληνας φορολογούμενος συμμετείχε με 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην παραγωγή της Οδύσσειας». Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, «η παραγωγή ταινιών μπορεί να καταστεί ατμομηχανή της οικονομίας. Μέχρι το 40% του κόστους παραγωγών που γίνονται στην Ελλάδα επιστρέφεται από την Ελλάδα (...)Από αυτή τη χρηματοδότηση επωφελήθηκε και το αστυνομικό δράμα της ARD στην Κρήτη». Σε κάποιες περιπτώσεις το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει έως και το 60% του κόστους παραγωγής. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο τομέας των διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα ακμάζει τα τελευταία δέκα χρόνια. Σύμφωνα με το ΕΚΚΟΜΕΔ, τα τελευταία χρόνια ο τομέας παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων έχει αναπτυχθεί κατά 150%.

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