Η αγωνία κορυφώνεται στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι εκδίκησης, μια υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και κρίσιμες αποφάσεις επηρεάζουν την προσωπική ζωή της Αζρά.

Δείτε το trailer:

Η Ζαλέ συνεχίζει τον πόλεμο, με σκοπό να διαλύσει τον γάμο του Σεργκέν και να καταστρέψει τη ζωή της Αζρά. Σε αυτή την αμείλικτη καμπάνια μίσους, δε θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ακόμα και την κόρη της Αζρά, κάνοντάς την πιόνι της, χωρίς η μικρή να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που διατρέχει. Εν τω μεταξύ, η διάσημη πελάτισσα της Αζρά, η ποπ σταρ Μελίσα, βρίσκεται σε πραγματικό αδιέξοδο και τα περιθώρια χρόνου που έχει για να ξεφύγει από τον δυνάστη της, τον Κοράι, στενεύουν δραματικά. Η Αζρά θα αναγκαστεί να ζητήσει και πάλι τη βοήθεια του Γιλντιρίμ και για αυτή την υπόθεση αλλά και για μια άλλη, πιο προσωπική: το δικό της διαζύγιο!

Πηγή: skai.gr

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