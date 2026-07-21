Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. εμφανίζεται ως Doctor Doom στο trailer του «Avengers: Doomsday»

- Η Disney κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την ταινία «Avengers: Doomsday», παρουσιάζοντας τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο ρόλο του Doctor Doom.
- Η ταινία αποτελεί συνέχεια του «Avengers: Endgame» (2019) και είναι η 39η στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU).
- Στην ταινία συμμετέχουν Avengers, X-Men, Fantastic Four, Wakandans και New Avengers που ενώνονται από διαφορετικά σύμπαντα για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom.
Η Disney κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την ταινία «Avengers: Doomsday» προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρώτη εικόνα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Doctor Doom. Η επερχόμενη ταινία αποτελεί συνέχεια του φιλμ «Avengers: Endgame» του 2019 και είναι η 39η ταινία στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU).
Στην υπερπαραγωγή συμμετέχει ένα σύνολο ηθοποιών, καθώς οι Avengers, οι X-Men, οι Fantastic Four, οι Wakandans και οι New Avengers συγκεντρώνονται από διαφορετικά σύμπαντα για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom. Το τρέιλερ περιλαμβάνει τον Thor, τον οποίο υποδύεται ο Κρις Χέμσγουορθ, καθώς προειδοποιεί τους άλλους χαρακτήρες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να νικήσουν τον Doom.
Στο βίντεο, ακούγεται να λέει: «Έχω πολεμήσει με πολλούς πολεμιστές στην εποχή μου. Ήταν πολύ πιο δυνατοί από όλους μας μαζί, και πέθαναν. Πέθαναν αντιμετωπίζοντας εχθρούς και απειλές που με τρόμαζαν πολύ λιγότερο από αυτή». Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. υποδύθηκε τον Iron Man σε 10 προηγούμενες ταινίες του MCU.
Μιλώντας σε πλήθος θαυμαστών στο Comic Con, ο ηθοποιός είπε για την επιστροφή του στο franchise: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ξανασυναντούσα αυτή την καταπληκτική ομάδα — πόσο μάλλον ως νέος χαρακτήρας». Η ταινία «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία των Τζο Ρούσο και Άντονι Ρούσο θα αρχίσει να προβάλλεται στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.
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