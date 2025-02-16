Ο Άγιος Βαλεντίνος έφυγε… τα αθάνατα φιλιά της μεγάλης οθόνης μένουν

Μπορεί την Παρασκευή να «τίμησαν» εκατομμύρια ερωτευμένοι σε όλο τον κόσμο τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά ο έρωτας δεν έχει όρια, ούτε ημερομηνία. Δεν είναι άλλωστε λίγοι αυτοί που αντιτίθενται στον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου, είτε λόγω της θρησκευτικής τους πίστης, είτε γιατί υποστηρίζουν ότι η 14η Φεβρουαρίου είναι μία εμποροπανήγυρις, που μοναδικό στόχο έχει το χρήμα, τον τζίρο των δισεκατομμυρίων, τον ευτελισμό του έρωτα.

Την απάντηση σε όλα αυτά, την ευκαιρία για μία ακόμη γιορτή, τη δίνει ο κινηματογράφος, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα νεαρά ζευγάρια, αλλά και σε αυτούς που δεν πιστεύουν στα εμπορικά τερτίπια, στην εργαλειοποίηση του έρωτα για την αύξηση του τζίρου των καταστημάτων. Ο μεγάλος κινηματογράφος, των σπουδαίων δημιουργών, που αποθέωσε ουκ ολίγες φορές τον έρωτα, κυρίως μέσα από αθάνατα φιλιά, χαραγμένα στη μνήμη των κινηματογραφόφιλων για πάντα.

Μπορεί να μοιάζει με υπερβολή κινηματογραφικής αντίληψης, αλλά η κουβέντα που είχε πει κάποιος σκηνοθέτης ότι «πριν από το σινεμά οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να φιλιούνται», έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας, αν σκεφτούμε τα νιάτα μας και την ταραχή μας μπροστά στο πρώτο φιλί.

Στον κινηματογράφο, μπορείς να βρεις χιλιάδες - μπορεί και εκατομμύρια φιλιά, αλλά αυτά που θα μείνουν για πάντα αξέχαστα είναι λίγα και πλέον έχουν εντυπωθεί στην κοινή συνείδηση. Φιλιά πάνω στα κύματα, κάτω από δένδρα ή μια πολύ υποσχόμενη πόρτα. Έτσι, και με τη βεβαιότητα ότι οι ερωτευμένοι - οι ερωτευμένες γιορτάζουν καθημερινά, με ένα φιλί προς τον - την σύντροφό τους, ας θυμηθούμε τα αξέχαστα φιλιά του κινηματογράφου.

Notorious

Απολαυστικό αγωνιώδες αισθηματικό μελόδραμα που γύρισε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ το 1946, με το αλησμόνητο πρωταγωνιστικό ζευγάρι Ίνγκριντ Μπέργκμαν και Κάρι Γκραντ, ενώ δίπλα τους στέκεται και ο υπέροχος Κλοντ Ρέινς. Μία ιστορία κατασκοπίας, που απογείωσε ο Χίτσκοκ, σε μια εποχή που βρισκόταν σε μεγάλες φόρμες. Η Αλίσια, κόρη ενός καταδικασμένου Γερμανού κατασκόπου, πείθεται από έναν γοητευτικό Αμερικάνο πράκτορα να διεισδύσει σε μία ομάδα ναζί που κατέφυγε στη Βραζιλία, επικεφαλής της οποίας είναι ένας παλιός φίλος του πατέρα της και ερωτευμένος μαζί της.

Το Φιλί: Στον δρόμο προς το Ρίο, ο Γκραντ με την Μπέργκμαν ερωτεύονται. Η Μπέργκμαν - πιο ερωτική από ποτέ - μισομεθυσμένη θα υποκύψει στον Γκραντ για ένα φιλί που θα γράψει ιστορία. Όχι μόνο για την κοντινή και βιρτουόζικη λήψη, αλλά και για την έμπνευση του Χίτσκοκ να το διακόπτει κάθε τρία δευτερόλεπτα, σιγοψιθυρίζοντας λόγια μεταξύ του το ζευγάρι, προκαλώντας μία μεθυστική ζάλη στο κοινό και στέλνοντας στον αγύριστο τον «κώδικα ηθικής» του υπερσυντηρητικού προτεστάντη Γουίλ Χέιζ, που απαγόρευε στον κινηματογράφο φιλιά πάνω από τρία δευτερόλεπτα...

Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι

Εξαιρετικό δράμα (1953) του υπέροχου Φρεντ Τσίνεμαν γύρω από τις ιστορίες των στρατιωτών σε μία ναυτική βάση στο Περλ Χάρμπορ, που ασκεί έντονη κριτική στους στρατοκράτες και στους υπερασπιστές του Ψυχρού Πολέμου, σε μια εποχή που οργίαζε ο μακαρθισμός. Το ανεπανάληπτο καστ απαρτίζουν οι Μπαρτ Λάνκαστερ, Φρανκ Σινάτρα, Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ντέμπορα Κερ, Ντόνα Ριντ, Έρνεστ Μποργκνάιν και Τζακ Γουόρντεν.

Το φιλί: Ένας καυτός απαγορευμένος έρωτας φτάνει στην κορύφωσή του, όταν ο Μπαρτ Λάνκαστερ και η Ντέμπορα Κερ αγκαλιάζονται και φιλιούνται με πάθος που τσουρουφλίζει σε μια παραλία του Ατλαντικού που αφρίζει, όπως και οι αισθήσεις μας. Από τις εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου για τον έρωτα.

Καζαμπλάνκα

Η κλασική ταινία του μάστορα Μάικλ Κέρτιζ, ένα από τα δημοφιλέστερα ρομαντικά δράματα του Χόλιγουντ και σίγουρα η κορυφαία στιγμή για τον μεγάλο αθάνατο έρωτα Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το περίφημο μπαρ του Ρικ, ενός Αμερικάνου τυχοδιώκτη που ζούσε στην Καζαμπλάνκα, όπου συνωθούνται από ναζιστές και Γάλλοι συνεργάτες τους, μέχρι εγκληματίες, τυχοδιώκτες και διωκόμενοι από τους Γερμανούς που ήθελαν να διαφύγουν προς την ελευθερία. Εκεί, θα ξαναζωντανέψει ένας μεγάλος έρωτας, μέσα από το κομψοτέχνημα του κλασικού αφηγηματικού σινεμά, που υπογράφει ο Κέρτιζ.

Το Φιλί: Το αθάνατο κινηματογραφικό ζευγάρι, πριν τους χωρίσει ο πόλεμος κι ενώ ζουν τον έρωτά τους στο Παρίσι, θα δώσουν το φιλί που θα τους στοιχειώνει για πάντα - όπως και τους θεατές - ενώ η Μπέργκμαν λέει στον Μπόγκαρντ «φίλησέ με σαν να ήταν η τελευταία φορά».

Πρόγευμα στο Τίφανις

Η αέρινη όσο και γοητευτικότατη ρομαντική δραματική κομεντί, γυρισμένη το 1961 με την απαλή κομψότητα του Μπλέικ Έντουαρντς, θα διεισδύσει στα χρόνια που θα σημάνουν και το τέλος της αθωότητας και των ανέμελων νεοϋορκέζικων εποχών, αξιοποιώντας το έξοχο σενάριο του Τρούμαν Καπότε, αλλά και τη λαμπερή πρωταγωνιστική συνύπαρξη των Όντρεϊ Χέπμπορν και Τζορτζ Πέπαρντ. Μία κομψότατη και όμορφη νεαρή κοπέλα που προσπαθεί να κάνει καριέρα ηθοποιού θα συναντηθεί στην ίδια πολυκατοικία με έναν επίδοξο συγγραφέα, που τον ζει μια πλούσια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι δυο τους θα έρθουν κοντά αλλά ταυτόχρονα θα συνειδητοποιήσουν τη ματαιότητα των ονείρων τους.

Το Φιλί: Λίγο πριν το φινάλε, η Χέπμπορν ψάχνει στη βροχερή Νέα Υόρκη τη γάτα της την οποία θα βρει και θα της δώσει ο Πέπαρντ, ενώ πριν λίγα λεπτά είχαν χωρίσει. Λέγοντάς του «οι άνθρωποι δεν ανήκουν στους ανθρώπους», η Όντρεϊ θα δώσει το περίφημο φιλί στον Πέπαρντ, κάτω από την ανεπανάληπτη κλασική μελωδία του «Moonriver» που είχε γράψει ο Χένρι Μαντσίνι.

Η Λαίδη και ο Αλήτης

H κλασική και αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϊ, ένα εξαίσιο λαβ στόρι με ήρωες δυο σκυλάκια, την καλομαθημένη και ράτσας Λαίδη και του αξιαγάπητου και ατίθασου κοπρίτη Αλήτη. Ένα χειροποίητο έργο τέχνης με την πασίγνωστη ιστορία να συναρπάζει ακόμη τα μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Φιλί: Πάνω από ένα πιάτο σπαγγέτι με κεφτέδες, τα δυο σκυλάκια θα ενώσουν τα στόματά τους ρουφώντας το ίδιο μακαρόνι. Σκηνή ανεπανάληπτης έμπνευσης, που θα αντιγραφεί πάμπολλες φορές στο σινεμά, αλλά ποτέ δεν θα φτάσει το πρωτότυπο.

Σινεμά ο Παράδεισος

Η θρυλική ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε, ένα γράμμα αγάπης προς τον κινηματογράφο, αποτελεί σίγουρα και μια συλλογική ανάμνηση για τους αθεράπευτα ερωτευμένους σινεφίλ. Η κλασική πλέον ιταλική ταινία (1988) που το στόρι της μας μεταφέρει σε ένα χωριό της μεταπολεμικής Σικελίας και στο τοπικό σινεμά, όπου θα ανδρωθεί ο μικρός Τοτό - παιδί αφιερωμένο στον κινηματογράφο. Από την αίθουσα, στο καμαράκι με τη μηχανή προβολής και προορισμό τον ανεκπλήρωτο έρωτα, ο Τοτό, κάτω από τις συμβουλές και την παρότρυνση του μηχανικού προβολής Αλφρέντο (ένας ανεπανάληπτος Φιλίπ Νουαρέ) θα εγκαταλείψει το χωριό του για τη Ρώμη και τη σκηνοθεσία.

Tα Φιλιά: Τα χρόνια πέρασαν, ο Τοτό έγινε σκηνοθέτης, που επέστρεψε στο χωριό του μόνο για την κηδεία του Αλφρέντο και θα γυρίσει στη Ρώμη έχοντας μαζί το τελευταίο δώρο του μέντορά του. Μία κόπια με τα κομμένα φιλιά - από τον παπά της ενορίας - που είχε μοντάρει ενώ είχε χάσει το φως του ο Αλφρέντο. Μια σκηνή τριών λεπτών, όπου ο Τοτό (Ζακ Περέν) και μαζί του και μεις βλέπουμε δεκάδες σκηνές με τα κομμένα φιλιά. Μαζί του γελάμε, κλαίμε, ανατριχιάζουμε ακούγοντας ταυτόχρονα την ασύλληπτη μουσική του Ένιο Μορικόνε. Μέσα από το πιο αγαπημένο τρίλεπτο του σινεμά, θα δούμε να φιλιούνται ηθοποιοί θρύλοι του παγκόσμιου σινεμά. Μεταξύ των οποίων οι: Βιτόριο Γκάσμαν με τη Σιλβάνα Μάγκανο, Κάρι Γκραντ με τη Ρόζαλιντ Ράσελ, Τσάρλι Τσάπλιν με την Τζόρτζια Χέιλ, Ολίβια ντε Χάβιλαντ με τον Έρολ Φλιν, Ραλφ Βαλόνε με τη Σιλβάνα Μάγκανο, Ρούντολφ Βαλεντίνο με την Βίλμα Μπάνκι, Τζίμι Στιούαρτ με την Ντόνα Ριντ, Άννα Μανιάνι με τον Γκαστόνε Ρεντζέλι, Γκάρι Κούπερ με την Έλεν Χέις, Γκρέντα Κάρμπο με τον Τζον Μπάριμορ και φυσικά τον απίστευτο Τοτό με την Ιβόν Σανσόν...

Φιλιά αθάνατα, που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας και θα μας συντροφεύουν, θα μας ζεσταίνουν τη ζωή τις κρύες νύχτες, τα ανοιξιάτικα πρωινά, τα μεσημέρια του καλοκαιριού και τα μελαγχολικά απογεύματα του φθινοπώρου.

