«On Swift Horses»: Κυκλοφόρησε το trailer με τον Τζέικομπ Ελόρντι

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures Classics το πρώτο επίσημο τρέιλερ της δραματικής ταινίας «On Swift Horses», με τον Τζέικομπ Ελόρντι και την Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς.

Βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Σάνον Πούφαλ που κυκλοφόρησε το 2019 σε σενάριο του Μπράϊς Κας.

Διαδραματίζεται μετά τον πόλεμο της Κορέας και ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι, την Muriel και τον σύζυγό της Lee «που ξεκινούν μια νέα ζωή στην Καλιφόρνια. Οι ζωές τους όμως αλλάζουν με την άφιξη του χαρισματικού αδελφού του Λι», τον οποίο υποδύεται ο Ελόρντι.

Η σκηνοθεσία είναι του Ντάνιελ Μίναχαν και συμπρωταγωνιστούν οι Γουίλ Πούλτερ, Ντιέγκο Κάλβα και Σάσα Κάγιε.

Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο 49o Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με το Indiewire, το «On Swift Horses» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών στις 25 Απριλίου. Λίγο νωρίτερα στις 13 Μαρτίου, θα κλείσει την αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest (SXSW).

Πηγή: skai.gr

