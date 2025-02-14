Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Αφιέρωμα στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο ξεκίνησε στο «Garden Cinema» του Λονδίνου στις 6 Φεβρουαρίου όπου θα προβληθούν βραβευμένες ταινίες από τη δεκαετία του 2000 και μετά.

Από τις «Άλπεις» του Γιώργου Λάνθιμου μέχρι το «Με λένε Ευτυχία», μια σειρά 9 ελληνικών ταινιών θα προσφέρει την ευκαιρία στους θεατές να ανακαλύψουν τους δημιουργούς που διαμορφώνουν την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή σήμερα.

Οι προβολές θα διαρκέσουν έως τις 17 Απριλίου 2025 και θα περιλαμβάνουν Q&A με τους σκηνοθέτες, συζητήσεις και ειδικές εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ

Πηγή: skai.gr

