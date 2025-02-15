Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, ο Τζος Μπρόλιν και ο Γκάι Πιρς βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για να πλαισιώσουν τον Τζέικομπ Έλορντι στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, «The Dog Stars», από τα 20th Century Studios.

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή έρχεται μετά τη τεράστια επιτυχία του «Gladiator II» μια από τις πιο κερδοφόρες ταινίες στην καριέρα του σκηνοθέτη με εισπράξεις που ανέρχονται που προσεγγίζουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Το σενάριο του «The Dog Stars», έχει γράψει ο Μαρκ Λ. Σμιθ και βασίζεται στη ομώνυμη νουβέλα του Πίτερ Χέλερ, που κυκλοφόρησε το 2012.

Ο Έλορντι υποδύεται «τον Hig, έναν πιλότο που ζει σε μια εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση μαζί με τον σκύλο του Jasper και έναν πρώην πεζοναύτη, ονόματι Bangley (Μπρόλιν), εν μέσω μιας καταστροφικής πανδημίας. Όταν μια τυχαία ραδιοφωνική μετάδοση, που λαμβάνει στο παλιό του αεροσκάφος Cessna του 1956, αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχει ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, όλα αλλάζουν».

Στην ταινία, η Κουάλεϊ θα υποδυθεί μια νεαρή γιατρό που συναντά τον χαρακτήρα του Ελόρντι, ενώ ο Μπρόλιν θα παίξει έναν μυστηριώδη άνδρα που εμπλέκεται στην ιστορία. Ο Πιρς θα υποδυθεί έναν κτηνοτρόφο και τον πατέρα της ηρωίδας.

Ο Σκοτ θα είναι και στη παραγωγή μαζί με τον πρόεδρο της Scott Free, Μάικλ Πρους και τους Μαρκ Λ. Σμιθ και Κλιφ Ρόμπερτς.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στα τέλη Απριλίου σε τοποθεσίες στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης της μαγευτικής περιοχής των Δολομιτών. Αυτή η ταινία σηματοδοτεί την επανένωση του Σκοτ με τον Μπρόλιν μετά το «American Gangster» και με τον Πιρς μετά τη συνεργασία στο «Prometheus», όπως αναφέρει το Deadline.

