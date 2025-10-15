Μελ Γκίμπσον: Οργή από τους θαυμαστές για το νέο sequel της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού»

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2004, «Τα Πάθη του Χριστού», του Μελ Γκίμπσον, προχωρά με νέο καστ, προκαλώντας την οργή των θαυμαστών. Πάνω από 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου βιβλικού δράματος, ο 69χρονος Γκίμπσον ετοιμάζεται να επιστρέψει με την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας, «Η Ανάσταση του Χριστού».

Ενώ στην αρχική ταινία, που ακολουθεί τις τελευταίες δώδεκα ώρες της ζωής του Ιησού Χριστού, πρωταγωνιστούσαν ο Jim Caviezel, ως Χριστός, και η Monica Bellucci, ως Μαρία Μαγδαληνή, δεν θα τους δούμε ξανά στη νέα ταινία. Στην ταινία «Η Ανάσταση του Χριστού» θα πρωταγωνιστήσει ο Φινλανδός ηθοποιός, Jaakko Ohtonen, στον ρόλο του Χριστού, ενώ η Κουβανή ηθοποιός, Mariela Garriga, θα αναλάβει τον ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής.

EXCLUSIVE: Mel Gibson’s "The Resurrection of the Christ," his long-delayed sequel to 2004's "The Passion of the Christ," has cast Finnish actor Jaakko Ohtonen (“The Last Kingdom”) in the role of Jesus, replacing original star Jim Caviezel.https://t.co/aJBpK71gnz pic.twitter.com/NeIAO5hYc9 — Variety (@Variety) October 14, 2025

Ο Jaakko Ohtonen είναι γνωστός για τον ρόλο του στην ιστορική σειρά «The Last Kingdom», η οποία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια των εισβολών των Βίκινγκ στην Αγγλία του 9ου και 10ου αιώνα. Η Mariela Garriga, από την άλλη, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τομ Κρουζ στις ταινίες «Mission Impossible: Dead Reckoning» στον ρόλο της Μαρί.

Η απόφαση για την αναδιανομή των ρόλων προκάλεσε την οργή των θαυμαστών, με έναν από αυτούς να γράφει στο X: «Η αναδιανομή του ρόλου του Ιησού είναι βλασφημία». «Ο Caviezel πρέπει να είναι συντετριμμένος. Μιλάει για αυτή την ταινία από το 2012», πρόσθεσε ένας άλλος για τον ηθοποιό. Άλλοι αναρωτήθηκαν αν ο ηθοποιός και ο Μελ Γκίμπσον είχαν διαφωνήσει και αυτό οδήγησε στην αλλαγή του καστ.

Η προηγούμενη ταινία του Μελ Γκίμπσον, παρά τις αντιδράσεις, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 600 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για μια κινηματογραφική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη θρησκευτική ευλάβεια και στη σκληρή ρεαλιστική απεικόνιση του μαρτυρίου του Ιησού Χριστού. Ο Γκίμπσον, γνωστός για την εμμονή του στη λεπτομέρεια και τη δραματική ένταση, επέλεξε να αφηγηθεί τις τελευταίες δώδεκα ώρες του Θεανθρώπου με απόλυτη αφοσίωση στην ιστορική και συναισθηματική αλήθεια.

Ωστόσο, η υπερβολική χρήση της βίας αποτέλεσε σημείο διχασμού. Οι σκηνές του μαρτυρίου ήταν τόσο ρεαλιστικές, που θύμιζαν περισσότερο ντοκιμαντέρ θανάτου παρά θρησκευτικό δράμα. Κάποιοι θεώρησαν αυτή τη σκληρότητα υπερβολική, άλλοι, όμως, την είδαν ως απαραίτητη για να αποδοθεί το μέγεθος της θυσίας.

