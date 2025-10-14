Χόλιγουντ: Η Ναόμι Γουότς απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Η υποψήφια για Oscar και Emmy ηθοποιός, Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ είναι περήφανο που καλωσορίζει την ηθοποιό Ναόμι Γουότς στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ» δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας. «Η Ναόμι έχει φέρει αξέχαστο βάθος και χάρη στην οθόνη και τιμούμε την αξιοσημείωτη καριέρα της και τις συνεισφορές της στον κινηματογράφο, οι οποίες έχουν αφήσει διαρκή αντίκτυπο, εμπνέοντας κοινό και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε η Μαρτίνεζ.

Η καριέρα της Ναόμι Γουότς εκτείνεται σε 25 χρόνια - από τον πρωτοποριακό της ρόλο στην κλασική ταινία του Ντέιβιντ Λιντς για το Λος Άντζελες «Mulholland Drive», μέχρι την πρόσφατη σειρά συνεργασιών της με τον σεναριογράφο-παραγωγό Ράιαν Μέρφι.

Εκτός από τον Ράιαν Μέρφι, στην τελετή απονομής των αστεριού της που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ήταν ο σύζυγός της, Μπίλι Κράνταπ, καθώς και οι νυν και πρώην συμπρωταγωνιστές της Τζακ Μπλακ, Κάιλ ΜακΛάχλαν, Σάρα Πόλσον, Νίσι Νας και άλλοι.

Γυναίκα με δύο άντρες σε εκδήλωση με επίσημη ένδυση.

Για το άστρο της, το 2.825ο στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, η Ναόμι Γουότς είπε ότι πραγματοποιείται ένα από τα πιο τρελά της όνειρα.

«Αυτή τη στιγμή είμαι εκτός σώματος, αλλά νομίζω ότι αργότερα θα θυμηθώ αυτή τη στιγμή, ακόμα και απόψε, και θα νιώσω απέραντη υπερηφάνεια και ενθουσιασμό» τόνισε κάνοντας λόγο για πολλή σκληρή και ανθεκτικότητα». «Πολλές φορές σχεδόν τα παράτησα. Απλώς δεν ήξερα τι άλλο να κάνω ή τι ήμουν κατάλληλη να κάνω, και λατρεύω την υποκριτική. Είναι προνόμιο να μπορώ να λέω ιστορίες» συμπλήρωσε.

«Ποτέ δεν θα διασκεδάσετε περισσότερο από το να κάνετε μια ταινία με τη Ναόμι. Έχει το μεγαλύτερο ταλέντο και τη χαμηλότερη επιδεικτικότητα από οποιονδήποτε άλλον. Φοράει γόβες στιλέτο στο κόκκινο χαλί και αθλητικά στις πρόβες στο πλατό» είπε ο συνάδελφός της ηθοποιός Έντουαρντ Νόρτον.

«Ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ είναι μια από τις κορυφαίες τιμές της βιομηχανίας μας. Είναι το Βιάγκρα των βραβείων. Σου χαρίζεται αυτό το σπάνιο επίτευγμα μόνο αν αντέξεις» είπε ο Μέρφι.

Δύο διάσημοι ποζάρουν στη βράβευση Walk of Fame στο Χόλιγουντ.

Η Ναόμι Γουότς είναι βραβευμένη ηθοποιός, παραγωγός, ακτιβίστρια για την αντιμετώπιση του AIDS και ιδρύτρια και επικεφαλής δημιουργικού της Stripes Beauty. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες 21 Grams και The Impossible και πρωταγωνίστησε στο Birdman, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

