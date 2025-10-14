Τζέρεμι Ρένερ: «Δάνεισε» τη φωνή του σε ταινία κινουμένων σχεδίων

Ο Τζέρεμι Ρένερ δανείζει τη φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Stardust Future: Stars and Scars», την οποία οι δημιουργοί της περιγράφουν ως την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο, είναι η νέα συνεργασία του Ρένερ και της σκηνοθέτριας Γι Ζου, μετά το ντοκιμαντέρ «Chronicles of Disney». Ο Ρένερ υποδύεται τον Μάντη του Χρόνου, έναν αφηγητή που καθοδηγεί το κοινό σε μια ιστορία που εκτείνεται από την αρχή του σύμπαντος έως το 2080, σύμφωνα με το Variety. Ο ηθοποιός επιστρέφει ως χαρακτήρας animation ταινίας, μετά το παρ’ ολίγον θανατηφόρο ατύχημα με εκχιονιστικό μηχάνημα το 2023.

Η Into the Sun Entertainment της Ζου σχεδιάζει να διοργανώσει καμπάνια για τη διεκδίκηση Όσκαρ σε πολλές κατηγορίες, όπως Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, Πρωτότυπης Μουσικής, Πρωτότυπου Τραγουδιού, Ήχου, Μοντάζ και Οπτικών Εφέ.

Στην ταινία εμφανίζεται η σχεδιάστρια μόδας Ντάϊαν φον Φίρστενμπεργ μέσω τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης. Η μουσική επένδυση είναι συνδυασμός των συνθέσεων της Ζου με μουσική του αείμνηστου Ένιο Μορικόνε, η οποία έχει διασκευασθεί από την Into the Sun Collective.

Αντλώντας έμπνευση από τις ταινίες «Qatsi» του Γκόντφρεϊ Ρέτζιο και τον συνθέτη Φίλιπ Γκλας, το «Stardust Future» εξετάζει την κλιματική κρίση, τις συγκρούσεις, τη θνησιμότητα και την ανθρώπινη ευαισθητοποίηση μέσα από ένα φιλοσοφικό πρίσμα που αμφισβητεί το κατά πόσον η προηγμένη τεχνολογία μπορεί να συνυπάρχει με τη φυσική ισορροπία.

Ένα μέρος των εσόδων της ταινίας θα διατεθεί σε δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα: το Ίδρυμα Renner’s Rennervation, το οποίο βοηθά νέους σε ανάδοχες οικογένειες, και το Ταμείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, το οποίο υποστηρίζει τους εργαζόμενους στον τομέα της ψυχαγωγίας που επλήγησαν από τις φετινές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

