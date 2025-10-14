Ο Κίφερ Σάδερλαντ (Kiefer Sutherland) ενώνει τις δυνάμεις του με τον θρυλικό Αλ Πατσίνο (Al Pacino) και την ανερχόμενη σταρ Έβερ Άντερσον (Ever Anderson) στη νέα ταινία «Father Joe». Πρόκειται για ένα θρίλερ δράσης σε σενάριο και παραγωγή του Λικ Μπεσόν (Luc Besson) που διαδραματίζεται στο Μανχάταν τη δεκαετία του ΄90 υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Barthélémy Grossmann.

Ο Σάδερλαντ ο οποίος θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής, θα υποδυθεί έναν ιερέα που κηρύττει τον πόλεμο στο έγκλημα, ενώ ο Πατσίνο θα έχει τον ρόλο ενός ισχυρού μαφιόζου της Νέας Υόρκης. Η Άντερσον θα υποδυθεί μια νεαρή γυναίκα που βρίσκεται μεταξύ κινδύνου και λύτρωσης υπό την προστασία του ιερέα.

«Είμαι θαυμαστής του Λικ Μπεσόν από την εποχή του «Subway». Ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έχει τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει το δράμα και τη δράση χωρίς να θυσιάζεται κανένα από τα δύο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του όπως και με το σκηνοθέτη. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανέφερε σε δήλωσή του, ο Κίφερ Σάδερλαντ.

Η παραγωγή ανήκει στις εταιρείες LB Production και EuropaCorp του Μπεσόν στις οποίες περιλαμβάνονται κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα «Taken» με τον Λίαμ Νίσον (Liam Neeson) και «Lucy» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson). Ο Μπεσόν επιστρέφει στο σκηνικό της Νέας Υόρκης, όπου είχε διαδραματιστεί και το γαλλικό φιλμ δράσης «Léon: The Professional» (1994), που αποτέλεσε τη μεγάλη εμφάνιση της Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) δίπλα στον Ζαν Ρενό (Jean Reno).

Σύμφωνα με το Variety τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν άμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.