Matthew McConaughey: Επιστρέφει στην υποκριτική με το «The Rivals of Amziah King»

Την πρώτη μέρα των γυρισμάτων του «The Rivals of Amziah King», ο Μάθιου ΜακΚόναχι, με το δεξί του μάτι πρησμένο από τσίμπημα μέλισσας, έκανε την εξής ερώτηση στο πλατό: «Είναι κανείς άλλος αγχωμένος εκτός από εμένα;».

Οι ηθοποιοί και το συνεργείο γέλασαν αλλά εκείνος παραδέχτηκε ότι ένιωθε μουδιασμένος που επέστρεφε μετά από ένα διάλειμμα έξι ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Greenlights», δάνεισε τη φωνή του σε ταινίες και πέρασε χρόνο με την οικογένειά του κρατώντας ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Ωστόσο, όταν ήρθε στα χέρια του το σενάριο του Άντριου Πάτερσον, μια ιστορία που διαδραματίζεται στην Οκλαχόμα και εστιάζει στη ζωή ενός χαρισματικού μελισσοκόμου και τη σχέση του με το θετό παιδί του, τον τράβηξε αμέσως η πρωτοτυπία του και η έντονη αίσθηση της αμερικανικής επαρχίας.

«Δεν είναι το μέρος όπου μεγάλωσα, αλλά γνωρίζω αυτές τις περιοχές και τον χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων», είπε ο σταρ στο Variety.

«Οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Οκλαχόμα, γνωρίζουν το Σύνταγμα, τους κανόνες με τους οποίους ζουν αλλά δεν περιμένουν ούτε παίρνουν έγκριση από τον υπόλοιπο κόσμο. Τους καταλαβαίνω», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του θρίλερ που κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest (SXSW), ανακάλυψε ξανά την αγάπη του για την υποκριτική.

«Πρώτον, επιβεβαίωσα πόσο απολαμβάνω την υποκριτική. Δεύτερον, ανακάλυψα εκ νέου τις δυνατότητές μου και είπα στον εαυτό μου, 'ΜακΚόναχι, είσαι πραγματικά καλός σε αυτό!», εξομολογείται.

«Και τρίτον, συνειδητοποίησα ότι η υποκριτική για μένα είναι σαν να πηγαίνω διακοπές και εννοώ ότι όταν βρίσκομαι μπροστά στην κάμερα, μπορώ να συγκεντρωθώ απόλυτα. Η γυναίκα μου, όταν έφευγα το πρωί για τα γυρίσματα, μου έλεγε χαρακτηριστικά: ‘εγώ θα πάρω τα παιδιά, όλα είναι υπό έλεγχο'. Και αυτό είναι διακοπές. Γιατί δεν κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν βάζω πράγματα σε κουτάκια. Είμαι πλήρως επικεντρωμένος στην αναζήτηση της αλήθειας του χαρακτήρα μου», ανέφερε.

Επίσης, η συγγραφή του βιβλίου ήταν ένα εργαλείο που βελτίωσε την υποκριτική του. Όπως εξήγησε, τον ανάγκασε «να είναι ειλικρινής» με τον εαυτό του, ξεκαθαρίζοντας «σκέψεις και συναισθήματα που είχε εδώ και 35 χρόνια».

«Αυτό μου έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί δεν είχα τόσα πολλά να κρύψω. Τα είχα μοιραστεί. Έτσι, τώρα, είναι πιο εύκολο να είμαι ειλικρινής και ως ηθοποιός», κατέληξε.

