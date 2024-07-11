Matthew McConaughey: Πρήστηκε το μάτι του μετά από τσίμπημα μέλισσας

Μια μέλισσα τσίμπησε τον Matthew McConaughey, με αποτέλεσμα να πρηστεί το μάτι του. Ο ηθοποιός δημοσίευσε τη φωτογραφία με το πρησμένο μάτι στο Instagram. «bee swell», έγραψε ο ηθοποιός στην ανάρτησή του.

Οι θαυμαστές απόλαυσαν το λογοπαίγνιό του και βρήκαν την ευκαιρία να αφήσουν μερικά δικά τους στην ενότητα σχολίων του σταρ. «Bee careful!!!», έγραψε ένας χρήστης στην ενότητα των σχολίων. Το περιστατικό με τη μέλισσα έρχεται την ίδια εβδομάδα, που ο ηθοποιός γιόρτασε τα 16α γενέθλια του μεγαλύτερου γιου του, Levi, ο οποίος δημοσίευσε και ένα σχετικό βίντεο.

Πηγή: skai.gr

