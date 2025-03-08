Ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος/σκηνοθέτης/παραγωγός Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος τιμήθηκε πρόσφατα με τον τίτλο του ιππότη, είναι γνωστός για την εγκεφαλική, συχνά μη γραμμική αφήγησή του. Κατά τη διάρκεια περισσότερων από 25 ετών κινηματογραφικής σύνθεσης, ο Άγγλος δημιουργός πέρασε από ανεξάρτητες ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού σε μερικά από τα μεγαλύτερα blockbusters που γυρίστηκαν ποτέ και έγινε ένας από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου. Και τώρα έχει ήδη ξεκινήσει, αθόρυβα, τα γυρίσματα της «Οδύσσειας».

Μάλιστα η εταιρεία παραγωγής Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του πρωταγωνιστή Ματ Ντέιμον, ο οποίος θα κληθεί να μπει στο μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, τον ίσως πιο ιντριγκαδόρικο ρόλο της πλούσιας καριέρας του.Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους θα βγει στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Universal. Είναι, δε, μια πραγματικά πολυαναμενόμενη ταινία, μέσα στην πληθώρα των sequel με υπερήρωες και ριμέικ που κανείς δεν ζήτησε, όπως σημειώνει ο Αλεξάντερ Λάρμαν στην Telegraph.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα από μια φωτογραφία, ο Ματ Ντέιμον με την γκρίζα γενειάδα, το σημαδεμένο πρόσωπο και την περικεφαλαία μοιάζει κατάλληλα κουρασμένος ως Οδυσσέας: ο γνωστός για την εφευρετικότητα και την πονηριά του ήρωας του Τρωικού Πολέμου, που καταδικάστηκε σε ένα δεκαετές ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα του Ιθάκη, στη σύζυγό του Πηνελόπη και στον γιο του Τηλέμαχο, αφού κατάφερε με τις πράξεις του να δυσαρεστήσει τους Ολύμπιους θεούς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Νόλαν έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά με την επική βιογραφία «Οπενχάιμερ» (2023), η οποία απέφερε σχεδόν ένα δισ. δολάρια παγκοσμίως, παρότι εκ πρώτης όψεως ήταν το πιο απίθανο θέμα που μπορούσε να φανταστεί κανείς για μια υπερπαραγωγή, γράφει ο Βρετανός δημοσιογράφος στην Telegraph. Τώρα η νέα ταινία του, ο προϋπολογισμός της οποίας φημολογείται ότι φτάνει τα 250 εκατ. δολάρια, είναι βασισμένη σε ένα έργο που ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε από το Χόλιγουντ όπως θα του άξιζε – παρά το γεγονός ότι είναι μια από τις πιο διάσημες και θεμελιώδεις ιστορίες που έχουν ειπωθεί ποτέ– και προκαλεί πυρετώδη προσμονή.

Αλλά οι απογοητευτικές εισπράξεις (που ομολογουμένως οφείλονταν στον Covid) του εξίσου φιλόδοξου «Tenet» αποκάλυψαν ότι ακόμη και ο πιο επιτυχημένος σκηνοθέτης μπορεί να αποτύχει.

Το είδος ταινιών με σπαθιά και σανδάλια δεν βρίσκεται πλέον στην εμπορική ακμή που ήταν κάποτε, αλλά η Universal ελπίζει ότι ένα έπος, που συνδυάζει Νόλαν, Όμηρο και ένα ονειρεμένο καστ, θα αντέξει στον χρόνο. Τι μπορούμε να περιμένουμε και γιατί πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι; Τις απαντήσεις δίνει ο Αλεξάντερ Λάρμαν.

Ένα all star cast που θα ζήλευε κάθε σκηνοθέτης

Όπως συμβαίνει πάντα με τον Νόλαν, οι ηθοποιοί κάνουν ουρά για να δουλέψουν μαζί του, και η «Οδύσσεια» δεν αποτελεί εξαίρεση, διαθέτοντας ένα τεράστιο all-star καστ. Αρκετοί συνεργάτες του Νόλαν σε προηγούμενες ταινίες του επιστρέφουν, όπως οι Ματ Ντέιμον («Οπεχάιμερ», 2023 και «Interstellar», 2014), Αν Χάθαγουεϊ («Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η επιστροφή», 2012, «Interstellar»), Ρόμπερτ Πάτινσον («Tenet», 2020), Ελιοτ Πέιτζ («Inception», 2010), Μπιλ Ίργουιν («Interstellar»), Χιμέ Πατέλ («Tenet») και Μπένι Σαφντί («Οπεχάιμερ»).

Στο καστ συμμετέχουν επίσης μερικοί συναρπαστικοί νέοι ηθοποιοί, όπως οι Σαμάνθα Μόρτον, Μία Γκοθ και Τζον Μπέρνθαλ, ενώ θα εμφανιστούν και πολλά ενδιαφέροντα πρόσωπα του Χόλιγουντ, από το «It» ζεύγος Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια και τις πάντα αξιόπιστες Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκ’ο μέχρι τους Γουίλ Γιουν Λι, Τζον Λεγκουιζάμο, Κόρεϊ Χόκινς και Νικ Ε. Ταραμπέι.

Φυσικά, επίσημες ανακοινώσεις για το ποιος θα υποδυθεί ποιον δεν έχουν γίνει ακόμα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον γιο του Οδυσσέα Τηλέμαχο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα εξουσιάζει με την τρίαινά του τις θάλασσες ως Ποσειδώνας, η λαμπερή Σαρλίζ Θερόν θα κληθεί να αποπλανήσει τον βασιλιά της Ιθάκης ως Καλυψώ, ενώ η Ζεντάγια θα είναι η θεά Αθηνά, προστάτιδα του Οδυσσέα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Στη Μεσσηνία για την «Οδύσσεια» οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Κρίστοφερ Νόλαν - Ξεκινούν τα γυρίσματα (video)

Στη Μεσσηνία βρίσκονται από την Τετάρτη 5 Μαρτίου, τα λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ, που αναμένεται να πάρουν μέρος στα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Οδύσσεια», του οσκαρικού σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Πρώτος έφτασε ο ηθοποιός Ματ Ντέιμον -ομολογουμένως αγνώριστος- στο διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

Λίγη ώρα αργότερα βγήκε και ο Τομ Χόλαντ, ενώ εκεί βρίσκονταν και ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μαζί με τον διευθυντή φωτογραφίας στις ταινίες του, Hoyte van Hoytema.

Συνολικά έφθασαν 180 άτομα με δυο απευθείας πτήσεις από το Μαρόκο, μεταξύ των οποίων, ηθοποιοί, αλλά και το βασικό μέρος της παραγωγής. Όλοι τους επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα και αναχώρησαν για την περιοχή της Πυλίας, όπου θα παραμείνουν τις επόμενες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της σπουδαίας παραγωγής στη χώρα μας.

Η «Οδύσσεια» ακολουθεί τον Έλληνα ήρωα Οδυσσέα στο ταραχώδες ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τρωικό πόλεμο. Η ιστορία γράφτηκε από τον αρχαίο Έλληνα ποιητή Όμηρο πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια και είναι μια από τις παλαιότερες που απολαμβάνουν ακόμη οι σύγχρονοι αναγνώστες, αναφέρει το Variety.

Δείτε βίντεο από το καράβι που θα χρησιμοποιήσουν στα γυρίσματα της ταινίας:

Αλλαγή πλάνου στα γυρίσματα

Η διαθεσιμότητα των ηθοποιών, αλλά και η πρόγνωση των καιρικών συνθηκών ανάγκασε την παραγωγή να τροποποιήσει κατά ένα μέρος το πρόγραμμα των γυρισμάτων, τα οποία τελικά ξεκίνησαν την Παρασκευή από την παραλία της Αλμυρόλακκας.

Εκεί μεταξύ άλλων έχει ήδη κατασκευαστεί μία στάνη, όπου βρίσκονται τα ζώα που με όλες τις προβλεπόμενες άδειες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ενώ μέλη της παραγωγής από την Ιταλία έχουν επιφορτιστεί ως φροντιστές για την ευζωία των ζώων.

Το Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν γυρίσματα στην Αρχαία Κόρινθο.

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Μαρτίου τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στο Κάστρο της Μεθώνης, ενώ από την Πέμπτη 13 έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου τα γυρίσματα θα συνεχιστούν, βάσει του αρχικού προγραμματισμού, στη Σπηλιά του Νέστορα στην περιοχή της Βοϊδοκοιλιάς.

Όλες αυτές τις ημέρες θα υπάρχουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση μετακινήσεις των συνεργείων, αλλά και για τη διενέργεια των γυρισμάτων από νωρίς το πρωί έως και τις βραδινές ώρες.

