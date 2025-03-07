Κάθε μέρα cinema: Behind the scenes στις ταινίες του ΣΚΑΪ (10-16/03)

Περιπέτειες που κόβουν την ανάσα και οσκαρικές ταινίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για την εβδομάδα 10-16/03.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.03 (22:15), «Οριακές διαπραγματεύσεις» : Το σενάριο της ταινίας έχει βασιστεί σε μία αληθινή ιστορία η οποία συνέβη το 1988.

: Το σενάριο της ταινίας έχει βασιστεί σε μία αληθινή ιστορία η οποία συνέβη το 1988. ΤΡΙΤΗ 11.03 (21:00), «Επικίνδυνες παρέες»: Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Τομ Κρουζ να κάνει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες του όμως το ίδιο συνέβη στη συγκεκριμένη ταινία και με τη συμπρωταγωνίστριά του Κάμερον Ντίαζ. Όσον αφορά τον Τομ Κρουζ στις περισσότερες σκηνές καταδίωξης με μεγάλα άλματα από κτίριο σε κτίριο δεν χρησιμοποίησε ούτε σκοινί ασφαλείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.03 (21:00), «Βικτώρια και Αμπντούλ» : Τα κοστούμια που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της ταινίας ήταν τόσο εντυπωσιακά που εκτός από την υποψηφιότητα για Όσκαρ αποτέλεσαν για αρκετά χρόνια έκθεμα στο «Osborne House» την παραθαλάσσια κατοικία στην οποία η Βασίλισσα Βικτώρια άφησε την τελευταία της πνοή το 1901.

ΠΕΜΠΤΗ 14.03 (23.00), «Η Επιστροφή» : Μπορεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο να χαρακτηρίζει το ρόλο του ως τον δυσκολότερο ρόλο της καριέρας του ωστόσο το Όσκαρ που έλαβε για αυτή του την ερμηνεία σίγουρα τον αποζημίωσε για την προσπάθεια. Ανάμεσα σε αυτά που χρειάστηκε να κάνει για τις ανάγκες του ρόλου του ήταν να φάει ένα κομμάτι ωμό συκώτι βίσωνα, να μάθει να πυροβολεί με μουσκέτο, να ανάβει φωτιά, να μιλάει δύο διαλέκτους των ιθαγενών της Αμερικής αλλά και να κάνει μαθήματα με ένα γιατρό που είχε εξειδίκευση στις αρχαίες θεραπευτικές τεχνικές.

