Ματ Ντέιμον: Με το λουκ του Οδυσσέα στην πρεμιέρα του The Accountant 2 – Βίντεο 

Στο Τέξας των ΗΠΑ «πετάχτηκε» ο Ματ Ντέιμον, ο διάσημος ηθοποιός που αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Πελοππόνησα για τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Ντέιμον παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας The Accountant 2, της οποίας είναι συμπαραγωγός, μαζί με τον πρωταγωνιστή και φίλο του Μπεν Αφλεκ.

Μάλιστα, ο ηθοποιός πόζαρε για φωτογραφίες με το λουκ του κινηματογραφικού Οδυσσέα, έχοντας αφήσει γενειάδα για χάρη των γυρισμάτων και του ρόλου του.

Matt Damon and Ben Affleck at The Accountant 2 Premiere.



The filming of Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ resumes in Greece tomorrow.pic.twitter.com/4RtxtjPwhe — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) March 9, 2025

Μάλιστα, όπως έγραψε ο ίδιος ο σκηνοθέτης στα social media, «τα γυρίσματα της ταινίας «Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ» συνεχίζονται αύριο στην Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

