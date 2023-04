«Last Call»: Η ταινία μικρού μήκους με τον Tom Holland θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ Tribeca

Το «Last Call» αφηγείται την ιστορία της Κέιτ, μιας απελπισμένης μητέρας που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τον γιο της

Η ταινία μικρού μήκους «Last Call» με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival, σύμφωνα με το Variety. Η μικρού μήκους ταινία είναι σε σκηνοθεσία του μικρότερου αδερφού του Τομ, Χάρι Χόλαντ, και συμμετέχει επίσης η Λίντσεϊ Ντάνκαν.

Το «Last Call» αφηγείται την ιστορία της Κέιτ, μιας απελπισμένης μητέρας που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τον γιο της.

Tom Holland Short ‘Last Call’ to Premiere at Tribeca, Unveils First Look (EXCLUSIVE) https://t.co/WOTaiJI4Aa — Variety (@Variety) April 25, 2023

Η ταινία είναι εν μέρει μια εξερεύνηση της ψυχικής υγείας και ο Χάρι Χόλαντ έκανε εκτενή έρευνα, συμβουλευόμενος φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το σενάριο έγραψε ο Γουίλ Σάουθ.

Ο Χάρι Χόλαντ έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν την μικρού μήκους ταινία «In The Middle of the Night» καθώς και μουσικά βίντεο και μίνι-ντοκιμαντέρ, ενώ την περίοδο αυτό δουλεύει πάνω στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Το Tribeca πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 18 Ιουνίου, με 109 ταινίες μεγάλου μήκους από 127 κινηματογραφιστές από 36 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

