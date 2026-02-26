Κρίστιαν Μπέιλ: Οι εξάωρες συνεδρίες μακιγιάζ για το «The Bride!» που τον έκαναν να ουρλιάζει

Είναι ένας ηθοποιός που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο ακραίες μεταμορφώσεις του σύγχρονου κινηματογράφου. Από εξαντλητικές δίαιτες μέχρι σωματικές αλλαγές που δοκίμασαν τα όρια της υγείας του, ο Κρίστιαν Μπέιλ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για έναν ρόλο. Κι όμως, όπως αποκάλυψε πρόσφατα, η πιο δύσκολη εμπειρία της καριέρας του δεν είχε να κάνει με άσκηση ή στέρηση τροφής, αλλά με… το να κάθεται ακίνητος.

Στη νέα ταινία «The Bride!», σε σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal, ο Μπέιλ υποδύεται το τέρας του Φρανκενστάιν, σε μια ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού μύθου που εστιάζει στη δημιουργία της «νύφης» του, ρόλο που ενσαρκώνει η Jessie Buckley.

Έξι ώρες μακιγιάζ, κάθε μέρα

Για τις ανάγκες του ρόλου, ο ηθοποιός περνούσε έως και έξι ώρες ημερησίως στο μακιγιάζ. Όχι υπομένοντας πόνο ή δυσφορία, αλλά αναγκασμένος να παραμένει απολύτως ακίνητος. Όπως παραδέχτηκε, αυτή η ακινησία αποδείχθηκε σχεδόν αφόρητη.

«Έπρεπε να ουρλιάζω σαν τρελός, κάθε μέρα», εξήγησε, λέγοντας ότι το έκανε απλώς για να απελευθερώσει την ένταση και την απόγνωση που συσσωρευόταν όσο καθόταν ακίνητος για ώρες. «Δεν ήθελα να το κάνω οδηγώντας προς τη δουλειά. Φοβήθηκα ότι θα προκαλούσα ατύχημα. Ούτε μόνος μου, γιατί όλοι θα νόμιζαν ότι έχασα το μυαλό μου».

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο Μπέιλ αποκάλυψε ότι ζήτησε από την ομάδα μακιγιάζ και κομμωτικής να συμμετέχει μαζί του σε μια καθημερινή, σχεδόν πρωτόγονη κραυγή. Το αποτέλεσμα; Μια απρόσμενα λυτρωτική εμπειρία που έφερε κοντά όλο το συνεργείο.

«Στο τέλος συμμετείχαν όλοι», θυμάται. «Ανοίγαμε τις πόρτες και σιγά-σιγά όλο και περισσότεροι άνθρωποι ρωτούσαν αν μπορούν να μπουν κι αυτοί. Κατέληξαν να είναι περίπου 30 άτομα που έτρεχαν στο τροχόσπιτο του μακιγιάζ για να ουρλιάξουν μαζί μας».

Το γεγονός ότι οι συνεδρίες μακιγιάζ ήταν τόσο δύσκολες μοιάζει παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς το ιστορικό του Μπέιλ. Αν και ο ίδιος επιμένει ότι δεν είναι ηθοποιός της μεθόδου, έχει μείνει στην ιστορία για τις επικίνδυνες σωματικές του μεταμορφώσεις.

Η πιο γνωστή -και ακραία- ήταν για την ταινία «The Machinist», όπου έχασε περίπου 27 κιλά σε μόλις τέσσερις μήνες. Τότε, είχε αποκαλύψει ότι επιβίωνε με περίπου 200 θερμίδες την ημέρα, τρώγοντας μόνο έναν τόνο, ένα μήλο και πίνοντας μαύρο καφέ, ενώ συνέχιζε να γυμνάζεται. Παράλληλα, κάπνιζε για να μειώσει την όρεξή του, όπως είχε δηλώσει στο «GQ».

Πηγή: skai.gr

