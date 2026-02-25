Τζον Τουρτούρο: Κλέβει τις εντυπώσεις στο «The Only Living Pickpocket in New York»

Τον περασμένο μήνα, η ταινία «The Only Living Pickpocket in New York» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Σάντανς αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, ενώ ακολούθησε η προβολή της και στο Βερολίνο. Πολλοί από όσους παρακολούθησαν το φιλμ επισήμαναν ότι αυτή ενδέχεται να είναι η ερμηνεία που θα χαρίσει επιτέλους στον Τζον Τουρτούρο, την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η Sony Pictures Classics, εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας και προγραμματίζει την κινηματογραφική της πρεμιέρα στις ΗΠΑ το φθινόπωρο. Πρόκειται για τρίτο έργο που απόκτησε στο φετινό Φεστιβάλ μετά το «Bedford Park» της Stephanie Ahn και το «Ha-Chan, Shake Your Booty» του Josef Kubota Wladyka.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νόα Σίγκαν, το φιλμ ακολουθεί τον Harry Lehman (Τουρτούρο), «έναν βετεράνο πορτοφολά που ασκεί το παράνομο λειτούργημά του με ολοένα και μικρότερο κέρδος σε μια δραστικά αλλαγμένη Νέα Υόρκη. Τα γεμάτα με μετρητά πορτοφόλια έχουν δώσει τη θέση τους στις πιστωτικές κάρτες που ακυρώνονται εύκολα με τον Harry να παλεύει να τα βγάλει πέρα φροντίζοντας παράλληλα την ανάπηρη σύζυγό του, Rosie (Καρίνα Αρογιάβε). Όταν εν αγνοία του κλέβει και μεταπωλεί ένα πολύτιμο στικάκι USB, βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να το επιστρέψει προτού βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή μιας οικογένειας του εγκλήματος».

Στο πλευρό του βρίσκονται επίσης οι Τζιανκάρλο Εσποζίτο, Γουίλ Πράις, Τατιάνα Μάσλανι, Βικτόρια Μόρολς και Στιβ Μπουσέμι. «Το "The Only Living Pickpocket" του Νόα Σίγκαν είναι μία από τις σπουδαιότερες ταινίες που έγιναν ποτέ για τη Νέα Υόρκη, με τον Τζον Τουρτούρο στην κορυφαία ερμηνεία της καριέρας του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Sony Pictures Classics.

«Πρόκειται για μια υπέροχη ψυχαγωγία που θα αποτελέσει μεγάλη επιτυχία αυτό το φθινόπωρο για το κοινό σε όλο τον κόσμο». Η MRC χρηματοδότησε την ταινία, με τους Rian Johnson και Ram Bergman της T-Street να αναλαμβάνουν την παραγωγή, μαζί με τους Katie McNeill, Leopold Hughes και Ben LeClair. Οι Johnson και Bergman είχαν επίσης χρέη εκτελεστικών παραγωγών, μαζί με τον Johnny Holland, σύμφωνα με το «Deadline».

Πηγή: skai.gr

