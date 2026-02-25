Άντριου Σκοτ και η Έμιλι Μπλαντ πρωταγωνιστούν στο δράμα «Walk the Blue Fields»

Ο Άντριου Σκοτ (Andrew Scott) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσει με την Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) στην ταινία «Walk the Blue Fields», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο ρομαντικό διήγημα της Κλερ Κίγκαν (Claire Keegan).

Σύμφωνα με το Deadline, το Netflix θα ενώσει τις δυνάμεις του στη παραγωγή με τις εταιρείες Compelling Pictures, Element Pictures (θυγατρική της Fremantle) και Ledbury Productions.

Στο καστ προστέθηκαν επίσης ο Τομ Κάλεν (Tom Cullen) και ο Κίραν Χάιντς (Ciarán Hinds).

Ο Τζον Κρόουλι (John Crowley) θα σκηνοθετήσει την ταινία στην πατρίδα του, την Ιρλανδία σε σενάριο του πολυβραβευμένου θεατρικού συγγραφέα και σεναριογράφου Κόνορ Μακφέρσον (Conor McPherson).

Το «Walk the Blue Fields» ακολουθεί «μια γυναίκα την ημέρα του γάμου της, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μια οδυνηρή απόφαση, καθώς ένα ερωτικό τρίγωνο από το παρελθόν της απειλεί να αποκαλυφθεί».

Η παραγωγή θα γίνει από τους Ντένις Ο'Σάλιβαν (Denis O'Sullivan) και Τζεφ Καλιγκέρι (Jeff Kalligheri της Compelling Pictures. Η διάσημη πρωταγωνίστρια θα αναλάβει και χρέη παραγωγού μέσω της εταιρείας της Ledbury Productions, όπως και οι Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney) και Άντριου Λόουβ (Andrew Lowe) για λογαριασμό της Fremantle. Στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν οι Κρόουλι, Μακφέρσον, Ντένις Κασάλι (Dennis Casali), Στίβεν Γκαρσία (Stephen Garcia) και Κλερ Κίγκαν, μεταξύ άλλων.

Ο Άντριου Σκοτ εμφανίστηκε πρόσφατα στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Blue Moon» στο πλευρό του Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), καθώς και στο τελευταίο μέρος της σειράς Knives Out, με τίτλο «Wake Up Dead Man». Σύντομα θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τίτλο «Pressure», καθώς και στις παραγωγές της MRC, «A Place in Hell» και «Elsinore».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

